En medio de la visita oficial del presidente Gabriel Boric a Argentina, el mandatario trasandino, Alberto Fernández, descartó que exista polémica y “confusión” en su gobierno por la utilización del concepto Wallmapu por parte de la administración chilena.

La instancia ocurre luego que el ex ministro de Seguridad Chubut Federico Massoni cuestionara que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, utilice la palabra para referirse a la macrozona sur. La crítica fue compartida por parlamentarios del país vecino.

Este lunes, ambos presidentes contestaron preguntas de medios de comunicación con motivo de la visita oficial de Boric y se les consultó sobre la controversia.

“No, no hay ninguna confusión”, respondió Fernández en primera instancia. “Eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el presidente, particularmente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud. Fue absolutamente claro el sentido de esas declaraciones” agregó.

Pdte. Gabriel Boric: "Hemos decidido un camino, el del diálogo, y les va a molestar a quienes creen que a partir de la violencia se pueden conseguir cosas".

“Voy a ir un poquito más allá”, continuó Boric para luego citar un titular de un medio de comunicación: “‘El comité Wallmapu, la respuesta institucional del presidente Piñera ante la crisis en el sur’ (…) martes 8 de septiembre de 2020. Esto no es un tema que estamos inventando nosotros, no es un tema que haya inventado el presidente Piñera, no es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina”.

“Me quedo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes al respecto”, agregó más adelante.