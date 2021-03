El fuego levantado en la base del monumento al general Manuel Baquedano tras las manifestaciones contra el gobierno terminaron con una querella presentada por el Ejecutivo, la cual busca perseguir penalmente a quienes resulten responsables.

El Ejército, por su parte, condenó la quema sobre la estatua y la calificó de un “acto indignante y repudiable”, denominando a quienes lo provocaron como “cobardes desadaptados” y “antichilenos”.

El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, también condenó lo ocurrido e incluso acudió al lugar a dejar una corona de flores a la mañana siguiente, un “gesto de desagravio por lo que ocurrió anoche”.

El ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet, considera que en este caso no existe un acto deliberante de parte del Ejército al referirse sobre lo ocurrido, asegurando que incluso “han tenido mucha paciencia, paciencia que está en el límite”.

Lee también: Jadue: “Presidente Piñera debe pedir la renuncia del comandante en jefe del Ejército”

“Es terrible que un gobierno que prometió mantener el orden público no sea capaz de hacerlo. Creo que en ninguna parte del mundo los vándalos y los delincuentes andan corriendo a Carabineros que tiene que huir, porque no tiene el respaldo político suficiente para actuar”, dijo el ex secretario de Estado.

Quien fuera jefe de la cartera de Defensa junto a Ricardo Lagos y parte del primer gobierno de Sebastián Piñera indicó que la estatua “no debe salir” y que por el contrario es el gobierno el que debe “ponerse los pantalones y actuar con dureza frente a criminales, violentistas y delincuentes“.

“Comparto plenamente la declaración del Ejército y llamo a ponerse los pantalones y actuar con firmeza”, señaló Ravinet. “Hoy los días viernes se juntan delincuentes, barras bravas, narcotraficantes, parias de la sociedad que hay que darles con todo”.

Y sobre lo mismo, concluyó: “Esa estatua debe quedar ahí, debe defenderse. Y de una vez por todas la policía debe actuar con decisión. Con palos, con todas sus armas que tengan para combatir a estos delincuentes, que no pueden seguir haciendo los destrozos”.