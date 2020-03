El senador Jaime Quintana señaló que le parece “razonable” la idea de postergar el plebiscito programado para el 26 de abril, instancia en la que los ciudadanos decidirán si quieren o no una nueva Constitución.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, el parlamentario argumentó que dada “la emergencia sanitaria y de urgencia social”, probablemente durante la próxima semana “tendríamos que tener más claridad respecto al plebiscito, pero yo creo que aquí va a haber sensatez y tenemos que buscar un diálogo y un acuerdo entre todas las partes”.

“Hoy día, cuando no tenemos toda la claridad que quisiéramos, no hay tratamiento, no hay vacuna, evidentemente que más bien uno se inclina y cree que lo razonable es postergar“, afirmó, añadiendo que cree que esto debe ser resulto antes de 10 días.

Además, el senador planteó la necesidad de que dicha decisión sea tomada unánimemente por las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre: “es fundamental, dado que es un acuerdo que fue muy complejo alcanzar”.

Lee también: Lavín sobre plebiscito: “Si insistimos en mantener la fecha, corremos un riesgo muy grande en participación”

Gestión del Gobierno

Quintana aseguró que él planteó el día viernes al Gobierno la necesidad de suspender las clases en los establecimientos educacionales, medida que finalmente fue anunciada por el Ejecutivo el domingo.

Al respecto, dijo que “en esto a veces es mejor extremar las medidas” y que el protocolo fue implementado tarde. Lo mismo planteó respecto al cierre de las fronteras programado a partir de este miércoles.

“Hay consenso respecto de las medidas principales, que significa evitar la circulación masiva de personas, y en eso todas las instituciones, todos los organismos, establecimientos públicos o privados, tenemos que poner de nuestra parte”, concluyó.