La Ley de Matrimonio Igualitario cumplió su primer mes operativa el pasado 10 de abril. Según datos del Registro Civil, hasta la fecha ya se han realizado más de 170 bodas de parejas del mismo sexo a lo largo del país.

Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, evaluó positivamente el primer periodo de esta normativa. “Hemos visto con alegría que muchas parejas se han casado y otras han podido reconocer a sus hijos e hijas”.

En entrevista con CNN Chile, la experta recalcó que “no es que tengamos distintos matrimonios, tenemos solamente uno, y a ese podemos acceder todas las personas, independiente de si nuestra pareja es un hombre o una mujer”.

“Es interesante también pensar que cientos de niños están siendo reconocidos por sus dos mamás y dos papás, lo que significa que quedan en el mismo nivel legal que cualquier otro niño en Chile, lo cual es fundamental”, agregó.

Amor concuerda en que aún falta por mejorar, especialmente los procesos de adopción. “Al proyecto que busca hacer una modificación general al sistema de adopción en Chile (…) le tenemos el ojo puesto y lo vamos siguiendo muy de cerca porque hemos participado en su tramitación”.

“Es importante que como país entendamos que no pueden estar los niños en una institución a la deriva, siendo que hay cientos de familias que los querrían y podrían cuidar mucho mejor. Es importante que esos niños salgan de ahí y la diversidad sexual y de género está ahí presente y lista para iniciar procesos de evaluación como cualquier otra pareja”, añadió.

La activista insistió en que es relevante “que se entienda que no estamos pidiendo ningún tipo de beneficio particular ni tratando de sacar ventaja alguna, sino que estamos entendiendo que la orientación sexual y la identidad de género de un padre o madre no incide negativamente en la crianza de hijos”.

Las falencias de la Ley Antidiscriminación

Para Amor, la Ley Antidiscriminación (Ley 20.609) “como existe hoy en día no sirve para mucho”. “En lo que nos estamos quedando cortos es en que tenga una institucionalidad, un lugar en el Estado que esté trabajando permanentemente para poder acabar con la discriminación y la violencia”.

“Es fundamental que entendamos que, si no hay en el cuerpo del Estado una institución que esté trabajando de manera permanente para evitar la discriminación y la violencia, vamos a seguir llegando tarde como país y vamos a seguir presenciando o sabiendo sobre casos de homofobia, transfobia y odio por la posición política, la edad, etcétera. Entonces, tenemos que avanzar en esa materia de manera urgente”, zanjó.