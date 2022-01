Diversas reacciones generó el registro de dos carabineros siendo agredidos por un grupo de migrantes que estaban siendo fiscalizados y detenidos en el sector de Cavancha de la ciudad de Iquique.

Hasta ahora, hay cuatro detenidos por el incidente y ya se estudia la expulsión de los implicados. El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, acusó que la delicada situación en la región tiene que ver con el abandono del Gobierno.

“Me parece que la gravedad de esos incidentes es parte de la gravedad también que vive la región (…) la región de Tarapacá es víctima de las omisiones y la desidia de un Gobierno que se va y que abandona totalmente sus responsabilidades en el territorio”, dijo en Noticias Express de CNN Chile.

En ese sentido, se refirió a otros hechos de violencia que se han reportado en la zona, como el secuestro y asesinato de un comerciante de 67 años en Iquique: “Estamos en un punto en que la sensación de inseguridad de cada familia que acude al espacio público es absoluta y nosotros creemos que responde principalmente a la falta de las autoridades pertinentes del área”.

Sobre la crisis migratoria en Colchane, la autoridad regional denunció que no existe control en la frontera. “La frontera de Colchane está sobrepasada, no hay control, ingresan cientos de familias con niños, mujeres pidiendo apoyo, pero están ingresando también otros tantos delincuentes. Y quiero ser categórico en esto: así como en nuestro país tenemos delincuentes chilenos, también tenemos delincuentes que ingresan porque no hay ningún control en la frontera”, expresó.

“Entremedio de toda esta crisis migratoria que el Gobierno no supo controlar, que no supo generar una política clara y no supo dar acogida a los que sí necesitaban apoyo, se provocó este espacio para que estos grupos organizados ingresaran a nuestra región y empezaran a provocar una cantidad de delitos reiterados día tras día, y esto llegó a un punto donde la sensación de las familias es de total abandono”, agregó.

