El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, envió una carta a Chile Vamos llamando a la unidad en la elección de miembros para la Convención Constitucional. “Nos interesa evitar que la izquierda arrase”, dijo el ex UDI.

Sin embargo, a pesar de que dichas ambiciones ya estarían contempladas en el oficialismo, estas no incluirían a Kast. Así lo aseguró el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) en Hoy Es Noticia, al cuestionar las reiteradas críticas que el timonel del Partido Republicano ha realizado contra el gobierno y el oficialismo.

“El Partido Republicano y José Antonio Kast se han declarado consistentemente opositores a nuestra coalición. En ese sentido, la unidad del oficialismo está absolutamente garantizada. Dicho lo anterior, no están las condiciones dadas para generar un encuentro de verdad con el Partido Republicano“, afirmó el parlamentario.

En ese sentido, la apreciación de Undurraga es que Kast busca esta unidad sólo para la instancia de elección de convencionales, pues en otras como municipales o parlamentarias el ex parlamentario tendría candidatos que correrían por cuenta propia. “Él tiene candidatos no a primarias con nosotros, sino que van a correr hasta el final en múltiples comunas, compitiendo contra Chile Vamos, no trabajando por causas en común”, indicó.

Sobre las figuras presidenciables de su sector, Undurraga indicó que nombres como Mario Desbordes, levantado por su partido Renovación Nacional, son tan válidos como otros de Evópoli, por lo que descarta que el sector que sí impulsó el Apruebo se vea más beneficiado que el resto de la coalición.

“La coalición tiene varios candidatos. Mario Desbordes tiene absolutamente todo el derecho, como lo tiene Felipe Kast, como lo podrían tener el ministro Briones o a ministra Hutt en el caso de Evópoli, o cualquier otro actor político de Chile Vamos. Viene a reforzar un nicho que para nosotros es muy importante, y que no es nicho sino una gran cancha de Chile Vamos”, dijo el diputado.