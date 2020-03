Con 43 casos de coronavirus confirmados hasta este viernes en Chile, las autoridades se preparan para ir actualizando constantemente las medidas para enfrentar el avance del virus.

Costumbres como dar la mano o dar un beso en la mejilla al saludar, ya están siendo desplazadas en empresas y distintos recintos con el fin de limitar el contacto físico entre las personas. Desde el área de salud han recalcado en reiteradas ocasiones la importancia de lavarse las manos frecuentemente y desinfectar las superficies.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) destacaron la relevancia de prevenir para no colapsar los servicios de salud. El presidente de la Comisión Salud de la AChM y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, descartó que haya exageración por parte de las autoridades: “En este caso, todo lo que hagamos por prevenir esta epidemia, va a ir en beneficio de la gente“.

En conversación con Marca Registrada, el jefe comunal hizo un llamado a las personas a no escatimar con las medidas preventivas: “El Ministerio de Salud puede hacer mucho, los municipios podemos hacer lo que corresponde, pero aquí es la comunidad, todos nosotros, todo el país el que tiene que prevenir, y eso significa que tenemos que cambiar muchas conductas“.

Delpin valoró que se han implementado “medidas muy positivas”, como que los municipios puedan contratar médicos que no hayan rendido el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) y a estudiantes de Medicina que cursen el séptimo año de carrera.

Sin embargo, hizo un llamado al Ministerio de Salud a “enviar mayores recursos a las municipalidades para poder enfrentar esta epidemia, para poder enfrentar esta crisis. Si no lo hacemos… Yo no quiero alarmar, no quiero ser un alarmista y andar sembrando el pánico, pero la cosa es seria”.

“Podemos enfrentar el coronavirus si hay una actitud de involucrarnos todos, la comunidad“, concluyó.