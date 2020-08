Tras confirmar que volverá a competir en las elecciones presidenciales, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que la lucha por la equidad es uno de los principales desafíos que debe enfrentar Chile durante el próximo gobierno.

En entrevista con CHV Noticias, la jefa comunal dijo que está segura “que Chile puede mucho más de lo que hemos dado hasta ahora”.

De acuerdo a la alcaldesa, Chile ha logrado bajar exitosamente los índices de pobreza, y lo que viene es “una nueva etapa que significa bajar la iniquidad, ser un país mucho más equitativo, mucho más justo, y eso requiere un nuevo liderazgo”.

Matthei señaló que “uno de los problemas que hubo para el estallido social es, naturalmente, poco acceso a una buena calidad en salud, a una buena calidad de la educación, pensiones bajas. Todo eso hay que ir arreglándolo. Pero yo también creo que todo esto tiene mucho que ver con rabia de las personas porque ven cómo los han abusado una y otra vez“.

“Si no logramos sacar toda esta robatina en Chile, no vamos a lograr tener nunca paz social”, manifestó.

Consultada sobre si votará por el Apruebo o por el Rechazo en el plebiscito del 25 de octubre, la alcaldesa respondió que “en nuestro sector conozco mucha gente que aprueba y mucha gente que rechaza, y al final quieren todos un poco lo mismo: se dan cuenta que hay aspectos de la Constitución que tienen que ser modificados, absolutamente, y hay otros aspectos de la Constitución que ojalá se mantengan porque nos han permitido un salto adelante”.

“A mí lo que más me preocupa es el día 26: cómo trabajamos todos juntos para hacer una Constitución con mayor grado de equidad, pero creo que es súper complejo estar divididos entre que unos son los buenos, otros son los malos; unos son blancos, otros negros; eso le hace súper mal a nuestro país”, agregó.

Bajo el mismo argumento, se negó a transparentar su postura sobre una nueva Constitución, alegando que “¿por qué todo el mundo lleva las cosas a sí o no? ¿Por qué no empezamos a ver un poco qué es lo que significa en materia de educación, en el trato hacia las mujeres, a nuestros pueblos originarios?”.

“Cada uno vota como quiere, yo respeto a todo el mundo, sé claramente cómo voy a votar, pero a mí lo que me interesa es cómo construimos y no cómo nos dividimos”, culminó.