Chile alcanzó un nuevo récord tras superar los 38 mil contagios diarios de COVID-19 este viernes. De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 97 fallecidos por causas asociadas a la enfermedad, mientras que la positividad a nivel nacional es de 26,23%.

En entrevista con CNN Chile, el jefe de Infectología de la Red de Salud UC Christus, Dr. Jaime Labarca, expresó que actualmente existe preocupación por el aumento de pacientes en camas UCI.

“Al haber tantos casos, hemos visto que ha aumentado la ocupación de UCI por casos de COVID”, dijo en Noticias Express.

“Efectivamente, en todo enero y hasta hace unas semanas atrás vimos que incluso los casos disminuían y eran los casos que quedaban del virus Delta que iban bajando, pero en la medida que se han ido acumulando tantos casos nuevos con esta variante Ómicron en Chile -que sabemos que produce menos compromiso pulmonar- hay casos que están llegando a UCI”, señaló.

En ese sentido, comentó que el perfil más común de pacientes que van a las Unidades de Cuidado Intensivo son adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas o respiratorias. Sobre los no vacunados, Labarca indicó que “aquellos que son no vacunados o que tienen vacunación incompleta están dando cuenta de un número importante de personas que están llegando a las UCI, lo cual ya se ha dicho desde hace más de un año que la vacunación tiene por objeto proteger precisamente a esas personas para que no lleguen a esa unidad”.

Finalmente, dio cuenta de la grave situación que se vive en el sistema hospitalario, detallando que en los mejores días de la pandemia solo hubo 307 casos de pacientes con ventilación mecánica. Muy por el contrario del escenario actual, que ya suma 575.

“Si bien esta enfermedad produce mucho menos compromiso del pulmón que las variantes anteriores y al haber tanto número de casos, hemos asistido primero a una disminución hasta hace unas semanas atrás, pero ahora ya han aumentado en forma significativa los casos”, zanjó.