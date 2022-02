Alcaldes de diferentes comunas denunciaron un quiebre de stock de exámenes PCR y de antígenos y le solicitaron al Ministerio de Salud (Minsal) más recursos para aplicar la estrategia de testeo y búsqueda activa de casos, ante el alza de contagios de COVID-19 en Chile.

Uno de los municipios que ha acusado la falta de testeos es Pedro Aguirre Cerda, cuyo alcalde, Luis Astudillo, dijo que “si no hay quiebre de stock, ¿quién me explica por qué el martes pasado a mí no me entregaron los kits que yo había solicitado?”.

“No quiero pensar que sea una mezquindad del ministerio, yo creo que eso sería mucho más grave”, agregó.

“Entonces, me gustaría que la subsecretaria (María Teresa Valenzuela) nos diera una respuesta concreta si realmente hay o no falta de stock y, si es que no lo hay, que nos entreguen lo que nosotros estamos solicitando aquí en nuestra municipalidad”.

En tanto, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, le “recordó” al Ejecutivo y a las autoridades sanitarias, “que ellos gobiernan hasta el 11 de marzo”.

“Todavía atravesamos una de las mayores olas de la pandemia y lamentablemente desde los centros de salud municipales, desde la atención primaria, hemos tenido que reducir la toma de búsqueda activa que se realiza para poder llegar hasta fines de esta semana”, acusó.

“Sin embargo, frente a un anuncio que se les dio a las autoridades del gobierno central desde los distintos equipos de salud municipal hace ya varias semanas, vemos que no hay ningún cambio de situación y que, por tanto, vamos a tener quiebres de stock desde los municipios, no solamente en la comuna de Lo Espejo, sino que varios alcaldes del país lo han estado poniendo sobre la mesa”, sentenció.

Jadue: “Preocupados de Chile no los vemos”

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que la situación “está limitando no solo la capacidad de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad, porque efectivamente nos estamos enterando tarde y los casos están subiendo de manera alarmante“.

Según el jefe comunal, el hecho ocurre “en un contexto en donde parece que el Gobierno todavía no se entera de esto. Parece que efectivamente el Gobierno entero dejó de funcionar hace mucho tiempo y, en particular hoy día, parece que algunos están en vacaciones y otros buscando pega en el extranjero o en cualquier parte donde puedan aterrizar, pero preocupados de Chile no los vemos“.

Paris: “No hemos abandonado a nadie”

Durante el reporte de la pandemia de esta jornada, el ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a los alcaldes que han criticado a la autoridad sanitaria y sostuvo que, como Minsal, “no hemos abandonado a nadie. No es lógico que un profesional de la salud abandone a los pacientes”.

Además, aprovechó el espacio para “agradecer a algunos alcaldes y a algunas alcaldesas que en forma muy proactiva han propuesto al Ministerio de Salud instalar laboratorios en sus comunas. Eso es algo que hay que destacar y no solamente recibir críticas”.

“Nosotros damos números, damos cifras, damos tasas, damos porcentajes. Entonces, yo le pido a los que están criticando que también den cifras, números, porcentajes, tasas en que basan sus críticas”, manifestó.

Paris también sostuvo que la situación denunciada por los jefes comunales “va a comenzar a disminuir y vamos a volver a otra realidad”.

“Ya vivimos el mismo drama con las vacunas, con las camas y ahora con los test. Son oleadas que nos han hecho trabajar al máximo y creo que es muy bueno repetir: no estamos dejando a nadie de lado. No hemos abandonado el manejo de la pandemia como se quiere hacer saber y se repite permanentemente por muchas personas, como si hubiese una estrategia aquí coordinada de usar esa palabra para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud, y no el ministerio, sus funcionarios”, sentenció.