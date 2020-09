El diputado Andrés Longton (RN) explicó los motivos que lo llevaron a impulsar la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quién en 2016 concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de la joven de 16 años, Ámbar Cornejo.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario dijo que “se ha dado una discusión profunda respecto a la negligencia evidente y notable que se dio al liberar a 1.128 internos. La totalidad de los informes negativos fueron desestimados sin ningún previo análisis y sin considerar el contenido de los mismos, desechándolos de plano, lo que nosotros creemos que infringe un deber primordial de cualquier juez, que es analizar los antecedentes en su mérito. Con eso quedaron en desprotección todas las víctimas de nuestro país”.

“Si fueran vinculantes (las leyes de libertad condicional), no necesitaríamos jueces, sino que una persona detrás de un computador con un buen programa de software haciendo click y nada más. Hay jueces de la República precisamente porque ellos tienen la obligación de sopesar los antecedentes que tienen. Ellos incumplieron su deber gravemente porque ni siquiera los tuvieron a la vista, no los solicitaron, no los pidieron ni los quisieron analizar”, agregó.

“Cualquier juez de la República tiene que analizar los informes de los peritos, la prueba para tomar una mejor decisión. Pero no puede omitirlos deliberadamente y ni siquiera leerlos o considerarlos. Porque el contenido de esos informes es realmente escalofriante. Si tú tienes a Hugo Bustamante, que tiene una pena de 27 años y a los 11 años pide libertad condicional, yo creo que el deber de cualquier juez de la República es pedir todos los antecedentes. Y como lo señalaron las relatores que estuvieron presentes en la comisión presidida por la ministra Donoso, ella les dijo que les dijeran solamente el tiempo mínimo y la buena conducta”, apuntó.

En la misma línea, Longton afirmó que “esta comisión le dio la libertad a 788 personas en un margen de un minuto 40 a tres minutos por interno, y eso no es tomarse con la suficiente seriedad la libertad de internos peligrosos y tiene que haber una responsabilidad respecto de esa toma de decisiones, porque se están liberando personas que son un peligro para la sociedad. Por lo tanto, uno debe ser doblemente riguroso en el momento de tomar esa decisión y esta comisión claramente no lo fue”.

Al ser consultado sobre por qué las acusaciones recaen exclusivamente en la jueza Donoso y no en el resto de los integrantes de la comisión, el diputado de Renovación Nacional manifestó que “ella era la presidenta de la comisión, es la superiora jerárquica. Ella califica y evalúa el comportamiento de los demás jueces, por lo tanto no están en igualdad de condiciones sin pejuicio que su voto valga lo mismo. Ella era la que dirigía el debate, tomaba las decisiones y se las comunicaba a los relatores. Ella tiene un rol preponderante, por algo es una ministra de la Corte de Apelaciones y es la superior jerárquica de los otros”.

“Además hay antecedentes previos relevantes. El año 1992, al ministro (Hernán) Cereceda (destituido por abandono de deberes en juicios de derechos humanos) se le destituye precisamente por su rol de presidente de la sala, pudiendo haber acusado a los demás integrantes de la sala. Recordemos que a los jueces que integraron la comisión de libertad condicional no podemos acusarlos constitucionalmente. Y en ese año ’92 se sancionó y se destituyó al ministro Cereceda principalmente por su rol como presidente de la sala porque ellos tienen la labor de dirigir el debate”, apuntó.

“Habría liberado a cualquier asesino serial”

A su vez, al parlamentario se le consultó por sus llamativas declaraciones realizadas durante la discusión en la Sala de la Cámara, en donde dijo que “si la ministra Donoso y la comisión hubieran tenido como postulantes a la libertad condicional (…) a Jack el destripador, a Charles Manson y a Hannibal Lecter los habría liberado por el sólo hecho de cumplir parte de la pena y haber tenido buena conducta el semestre anterior”.

En relación a estas palabras, Longton explicó que “yo creo que es adecuado, porque yo lo quiero graficar de la mejor manera posible para que la mayor cantidad de personas me entienda, no solo los diputados y diputadas, sino que el país completo me entienda lo que estoy hablando. Lo que yo quise decir es que cualquier asesino serial, y nombré asesinos conocidos de la ciencia ficción o no para que la gente pudiera comprender de mejor manera, si tiene un tiempo mínimo de buena conducta, es decir un semestre anterior, y cumple un tiempo mínimo de condena, la ministra Donoso los habría liberado automáticamente, a eso voy yo”.

“A eso quiero llegar, que a la ministra Donoso no le importa la peligrosidad, no le importa que una persona pueda volver a reiterar un delito de esa magnitud. No lo toma en consideración y eso es tener una consideración absolutamente insensible, alejada de la ley respecto de las víctimas”, indicó.

Durante esta tarde se aprobó la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso en la Cámara de Diputados, con 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones las que permitieron que el libelo avanzara.