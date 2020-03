Polémica ha causado la ley que establece una prórroga en el pago de los permisos de circulación luego de que varios alcaldes salieran a criticar que con la medida, quienes no paguen el 31 de marzo, luego deberán cancelar multas e intereses. Evelyn Matthei incluso apuntó que “la ley salió harto mala”.

El diputado y presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dijo que la alcaldesa “tiene razón, sin el patrocinio del Ejecutivo y otra modificación, esta ley tiene esos problemas”.

En entrevista con CNN Chile, Desbordes explicó que “esto se planteó desde el día uno como un proyecto que requería patrocinio del Ejecutivo para que la vigencia fuera total, o sea, que estos seguros automotrices pudieran contratarse de todas maneras, pagar los 7, 8 ó 10 mil pesos que vale uno de ellos y mantenerse vigente hasta que se renovara el permiso de circulación tres meses después”.

El timonel de RN manifestó además que “una cosa es que a usted no le vayan a sacar un parte los Carabineros y otra cosa distinta es que la obligación de pago no siga siendo igual el 31 de marzo y por lo tanto, si no se modifica la fecha de pago obligatoria, va a producir intereses y multas desde del punto de vista financiero”.

El parlamentario dijo comprender la molestia de los jefes comunales, ya que “este ingreso es extraordinariamente importante en los flujos que tienen los municipios ya que les permiten hacer una serie de cosas que van en ayuda de la ciudadanía. Para eso también se había pedido ayuda al Ejecutivo, para que supliera estos recursos, mientras llegaban los pagos que se iban a hacer en tres meses más, pero aún el Ejecutivo no ha estado de acuerdo con eso y, por lo tanto, la ley así como está tiene una serie de problemas”.

Finalmente, alertó que el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) no tendrá vigencia si no se paga el permiso de circulación a tiempo.

“Los que podemos pagar un seguro adicional de daños a terceros, en caso de muerte, etc., para nuestros vehículos, ese se mantiene vigente; el que no va a estar vigente es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales que es para accidentes de tránsito y tiene que ver con lesiones y muertes de las personas que participan en accidentes de tránsito con ese vehículo. No cubre daños ni reparaciones, pero es muy importante”, explicó.