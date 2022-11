El Concejo Municipal de Zapallar aprobó la ordenanza que restringe el tránsito de menores de edad entre las 00:00 y 05:00 de la madrugada: quienes tengan hasta 16 años deberán estar en compañía de un adulto y quienes tengan entre 16 y 18 años deberán circular siempre con un teléfono celular. “Es una ordenanza que no se ajusta a la ley, no estamos facultados para establecer esto, son límites que no podemos establecer como una municipalidad”, señaló a CNN Chile Carolina Letelier, concejala de Zapallar.