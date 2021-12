Para este fin de semana navideño se estima que sean alrededor de 250 mil los vehículos que salgan de la Región Metropolitana. Cifra que mantiene a los expertos en alerta ante la preocupación por las altas tasas en accidentes de tránsito.

Johanna Vollrath, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), afirmó en CNN Chile que 3 de cada 10 siniestros con resultados graves o fatales son a causa del exceso en la velocidad. “Es hoy la principal causa de muerte en el país”, dijo.

Vollrath recordó la ley que desde hace tres años redujo la velocidad máxima a 50 kms/h en el eje urbano, no obsatene, criticó que “en muchas ciudades no se cumple con esa velocidad máxima y tener a los vehículos a mayor velocidad significa un riesgo no solo para los conductores”.

Por otra parte, se refirió al accidente que durante la mañana del jueves dejó dos víctimas fatales en Providencia, en el cual una de las causas que se barajan es la velocidad. “Hemos observado en un plan piloto que más del 30% de las personas en Andrés Bello excede la velocidad y todos los días hay velocidades por sobre los 100 kms/h“.

La secretaria ejecutiva hizo un llamado al Senado para poner en tabla el proyecto de ley “CATI”, que establece un Centro Automatizado para el Tratamiento de Infracciones y está con suma urgencia, pero sigue estancado “hace ocho años en el Congreso”.

Lee también: Estudio revela que solo un 33% de los conductores utiliza silla infantil para el traslado de menores

“La aprobación de este proyecto es urgente, cada día que pasa sin que tengamos un control automático para fiscalizar de forma eficiente en Chile las velocidades es un día más en el que fallecen personas por velocidades (…) no hay excusa para no aprobarlo”, advirtió.

Vollrath también señaló que la eventual Ley CATI es “muy transparente y no busca hacer caer a nadie” sino que, a diferencia de los foto-radares, “lo que queremos es finalmente bajar las velocidades y no cursar multas”.

Finalmente, junto con advertir el aumento de motociclistas sin licencia, indicó que “durante la última década, más de 4.500 personas fallecieron a causa de la velocidad y solamente se detectan 3 de cada 10 mil excesos con la fiscalización de hoy con Carabineros en la calle. Es absolutamente ineficiente“.