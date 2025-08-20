Galilea señala que renuncia de Mellado a RN es porque no obtuvo cupo para el Senado: “Se mostró muy esquivo”

El diputado "ya había dado señales" de su decisión, comentó el timonel de Renovación Nacional.

“Era una crónica de una muerte anunciada”.

Con esas palabras, el senador y timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, habló sobre la renuncia de Miguel Mellado al partido, quien además expresó su respaldo a José Antonio Kast.

La noticia la dio a conocer ayer en un almuerzo, y si bien no se conocieron las razones, este miércoles el presidente de la tienda explicó que estaría motivado porque no logró acceder a un cupo para competir al Senado.

“Esto es crónica de una muerte anunciada. Miguel Mellado ya había dado señales, había dado noticias. Ayer fui al almuerzo con los diputados en que él dijo ‘en realidad, yo ando por otro lado, renuncio'”, dijo en Radio Infinita.

En todo caso, Galilea desdramatizó la salida del parlamentario y dijo que no se puede hablar de una fuga de militantes. Esto, luego de los descuelgues de Carlos Larraín y Alejandro Kusanovic, por ejemplo, quienes manifestaron que apoyarán a Kast en las elecciones presidenciales.

“Doy vuelta la página, esto era la crónica de una muerte anunciada, desde que Miguel no tuvo cupo para postular al Senado en La Araucanía, se mostró muy esquivo con todas las decisiones del partido y así es la vida, no le voy a dar más importancia de la que tiene”, afirmó.

Más tarde comentó: “Me encantaría decir que nadie se va, pero no aseguro cosas que no están en mi control”.

Tras la salida de Mellado, queda como jefe de bancada el diputado Frank Sauerbaum, quien va por la reelección en su zona.