Deportes elecciones parlamentarias

Deportistas chilenos dan el salto a la política: Las figuras que competirán en las elecciones parlamentarias

Por CNN Chile

20.08.2025 / 09:48

Diversas figuras del deporte chileno, desde el nadador paralímpico Vicente Almonacid hasta la maratonista Erika Olivera, que busca la reelección, se lanzan a la carrera parlamentaria para llegar al Congreso.

Tras destacarse en competencias nacionales e internacionales, varias figuras del deporte chileno buscan ahora trasladar su disciplina y liderazgo al ámbito político. Más de diez deportistas aparecen como candidatos al Congreso Nacional en las próximas elecciones parlamentarias.

Entre ellos, el nadador paralímpico Vicente Almonacid, campeón mundial y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, anunció su candidatura a diputado por el Distrito 10, representando al Partido Demócrata.

“Estoy convencido de que Chile necesita referentes que enfrenten con fuerza y decisión los grandes problemas que hoy nos afectan a todos. Del deporte a la política solo hay un paso”, señaló Almonacid en conversación con CNN Deportes. Además, destacó que la disciplina y perseverancia que le permitieron alcanzar el éxito deportivo ahora la pondrá al servicio de la ciudadanía para construir un país más seguro, justo y con mayores oportunidades.

El fútbol también aporta nombres al listado de candidatos. Jorge ‘Peineta’ Garcés, ex técnico de Santiago Wanderers y de la selección chilena, buscará un escaño en la Cámara Baja por el Distrito 7, representando a Evópoli. Mientras que Ian Mac Niven, ex volante de Universidad Católica, periodista y ex gerente de selecciones de la ANFP, se postula a senador por la región del Maule bajo la colectividad Demócrata. McNiven enfatizó que su experiencia en el fútbol le permitió conocer distintas realidades sociales y que su objetivo es contribuir a combatir la delincuencia, la drogadicción y el tráfico de drogas.

El mundo arbitral tampoco se queda fuera. Carlos Chandía, ex árbitro FIFA, se presentará como candidato a diputado por Renovación Nacional en la comuna de Coihueco, región de Ñuble.

“Durante dos años estuve a cargo de la comuna que me vio nacer y creo que puedo aportar esa experiencia al municipio desde la política”, señaló.

Otros nombres que buscan llegar al Congreso incluyen a Rubén Martínez, histórico trigoleador del Campeonato Nacional, quien postula por el Partido de la Gente. Estas candidaturas se suman a figuras como Erika Olivera y Sebastián Keitel, quienes buscan la reelección, en un congreso que podría ver un aumento significativo de exdeportistas en sus filas.

Revisa todos los detalles a continuación:

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura Stewart Copeland en Chile 2025: Fecha, entradas y precios del concierto en el Teatro Municipal
Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota
"Estoy orgulloso de él”: Noel Gallagher dice que su hermano Liam “la está rompiendo” en la gira de reunión de Oasis
Fiscalía pide 10 años de prisión para la diputada Catalina Pérez
Fundación Los Jaivas y School of Rock abren beca de educación musical en Chile: Requisitos, fechas y postulación
Emiten aviso por precipitaciones desde Coquimbo al Maule: ¿Cuándo lloverá y qué zonas se verán afectadas?