Deportistas chilenos dan el salto a la política: Las figuras que competirán en las elecciones parlamentarias

Diversas figuras del deporte chileno, desde el nadador paralímpico Vicente Almonacid hasta la maratonista Erika Olivera, que busca la reelección, se lanzan a la carrera parlamentaria para llegar al Congreso.

Tras destacarse en competencias nacionales e internacionales, varias figuras del deporte chileno buscan ahora trasladar su disciplina y liderazgo al ámbito político. Más de diez deportistas aparecen como candidatos al Congreso Nacional en las próximas elecciones parlamentarias.

Entre ellos, el nadador paralímpico Vicente Almonacid, campeón mundial y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, anunció su candidatura a diputado por el Distrito 10, representando al Partido Demócrata.

“Estoy convencido de que Chile necesita referentes que enfrenten con fuerza y decisión los grandes problemas que hoy nos afectan a todos. Del deporte a la política solo hay un paso”, señaló Almonacid en conversación con CNN Deportes. Además, destacó que la disciplina y perseverancia que le permitieron alcanzar el éxito deportivo ahora la pondrá al servicio de la ciudadanía para construir un país más seguro, justo y con mayores oportunidades.

El fútbol también aporta nombres al listado de candidatos. Jorge ‘Peineta’ Garcés, ex técnico de Santiago Wanderers y de la selección chilena, buscará un escaño en la Cámara Baja por el Distrito 7, representando a Evópoli. Mientras que Ian Mac Niven, ex volante de Universidad Católica, periodista y ex gerente de selecciones de la ANFP, se postula a senador por la región del Maule bajo la colectividad Demócrata. McNiven enfatizó que su experiencia en el fútbol le permitió conocer distintas realidades sociales y que su objetivo es contribuir a combatir la delincuencia, la drogadicción y el tráfico de drogas.

El mundo arbitral tampoco se queda fuera. Carlos Chandía, ex árbitro FIFA, se presentará como candidato a diputado por Renovación Nacional en la comuna de Coihueco, región de Ñuble.

“Durante dos años estuve a cargo de la comuna que me vio nacer y creo que puedo aportar esa experiencia al municipio desde la política”, señaló.

Otros nombres que buscan llegar al Congreso incluyen a Rubén Martínez, histórico trigoleador del Campeonato Nacional, quien postula por el Partido de la Gente. Estas candidaturas se suman a figuras como Erika Olivera y Sebastián Keitel, quienes buscan la reelección, en un congreso que podría ver un aumento significativo de exdeportistas en sus filas.

Revisa todos los detalles a continuación: