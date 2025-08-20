El telescopio James Webb de la Nasa identificó una nueva luna que orbita Urano

Es una luna pequeña, pero es un "descubrimiento significativo, algo que ni siquiera la sonda Voyager 2 de la NASA detectó durante su sobrevuelo hace casi 40 años", manifestó Maryame El Moutamid, científica principal de la División de Ciencia y Exploración del sistema solar del Instituto de Investigación del Suroeste.

El Telescopio Espacial James Webb de la Nasa identificó una luna desconocida que orbita Urano.

El equipo dirigido por el Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI) detectó esta luna en una observación que se realizó el 2 de febrero pasado. Con esto, se ampliará la familia de satélites conocidos del planeta a 29.

“Este objeto fue detectado en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam)”, detalló Maryame El Moutamid, científica principal de la División de Ciencia y Exploración del sistema solar del SwRI.

Y añadió que si bien es una luna pequeña, es un “descubrimiento significativo, algo que ni siquiera la sonda Voyager 2 de la NASA detectó durante su sobrevuelo hace casi 40 años”.

¿Cómo es la nueva luna que orbita Urano?

La Nasa señaló que se estima que la luna tiene apenas 10 kilómetros de diámetro, “suponiendo que tenga una reflectividad (albedo) similar a la de los otros satélites pequeños de Urano. Su diminuto tamaño probablemente la hizo invisible para la Voyager 2 y otros telescopios”.

Matthew Tiscareno, del Instituto SETI en Mountain View y miembro del equipo de investigación, señaló que “ningún otro planeta tiene tantas lunas interiores pequeñas como Urano”.

Esta luna tiene un menor tamaño y es “mucho más tenue que la más pequeña de las lunas interiores conocidas hasta ahora, lo que hace probable que aún quede más complejidad por descubrir”.

El Moutamid comentó que la luna se encuentra a aproximadamente 56 mil kilómetros del centro de Urano, y que orbita en el plano ecuatorial del planeta entre las órbitas de Ofelia -que está justo fuera del sistema principal de anillos de Urano- y Bianca.

“La luna nueva es el decimocuarto miembro del intrincado sistema de lunas pequeñas que orbitan hacia el interior de las lunas más grandes: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. (Todas las lunas de Urano llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope)”, explicó la Nasa.

El nombre propuesto para esta luna deberá ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional (UAI), organismo líder en la asignación de nombres y designaciones oficiales a los objetos astronómicos.