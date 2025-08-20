Dua Lipa comparte fotos inéditas de su paso por Chile para la campaña de Yves Saint Laurent: “¡No puedo esperar a volver!”

La estrella sorprendió a sus seguidores publicando imágenes exclusivas desde Chile, tomadas durante la filmación de la campaña internacional de un icónico perfume de la firma de lujo.

Dua Lipa volvió a encender las redes con un guiño inesperado a Chile.

Este miércoles, la cantante británica de 29 años compartió en Instagram una serie de 11 fotografías inéditas que muestran distintos momentos de su viaje al país, realizado a comienzos de año para la nueva campaña de Libre, el perfume insignia de Yves Saint Laurent Beauty.

“Aventuras LIBRE en Chile junto a @yslbeauty 🖤 ¡¡¡¡No puedo esperar a volver!!!!”, escribió la intérprete de Houdini junto a las imágenes. Sus fanáticos chilenos no tardaron en inundar los comentarios con mensajes de cariño.

La próxima visita de Lipa a Chile, en tanto, ya está fijada: 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, en el marco de su Radical Optimism Tour.

En las fotos se pueden ver escenas que combinan paisajes icónicos del norte de Chile (específicamente San Pedro de Atacama) con tomas más urbanas de la zona centro de Santiago, estilismos audaces y detalles de backstage.

Desde escenarios áridos y formaciones rocosas que enmarcan la campaña, hasta capturas íntimas del rodaje, la publicación ofrece un vistazo detrás de cámaras que fascinó a sus seguidores.

El spot oficial del perfume Libre (del que Lipa es embajadora desde 2019) fue estrenado la semana pasada.

Mira las fotografías que compartió Dua Lipa de su paso por Chile en enero