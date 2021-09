Distintas críticas ha recibido el proyecto de pensiones anunciado por el presidente Sebastián Piñera y desde un sector de la oposición han señalado que busca frenar la discusión del cuarto retiro de fondos de AFP.

En conversación con CNN Chile, la senadora Carolina Goic (DC) sostuvo sobre la iniciativa, que extiende el aporte para la Pensión Básica Solidaria y extiende la cobertura del Aporte Previsional Solidario, que “esto es algo que habíamos pedido hace mucho tiempo atrás cuando el Presidente presentó el proyecto de reforma de pensiones”.

“Le dijimos desde la oposición ‘separemos el aumento de la cobertura del Pilar Solidario del 60% al 80%’, que ahí todos estamos de acuerdo y permitamos que muchos adultos mayores se beneficien al tiro y por otro lado que corra la reforma de pensiones”, dijo.

En ese sentido, la legisladora valoró el anuncio, pero expresó que “uno dice ¿por qué esperar tanto? Imagínate lo que hubiera sido si hace un año atrás a un adulto mayor le hubieran aumentado la pensiones de $200 a $300 mil. Entonces uno dice tarde, pero que se haga ahora. Detrás de eso está la incapacidad del gobierno que nos permita superar el fracasado sistema de AFP“.

Además, indicó que la propuesta es “parte de lo que creamos con la presidenta Bachelet en su momento, en su primer gobierno, entonces por supuesto que uno eso lo respalda, el seguro de lagunas también, pero eso no es la reforma de pensiones que necesita nuestro país, que supere el actual sistema de AFP, que garantice pensiones sostenibles y dignas para la población”.

Con respecto a quienes aseguran que la iniciativa busca frenar el cuarto retiro, la legisladora expresó que “me parece que en materia de pensiones, lo que aquí el gobierno sincera es que nunca estuvo disponible para generar de verdad un acuerdo, que lo que hizo fue proteger a las AFP”.

“Lo que hace finalmente con realismo político es decir ‘aquí renunciamos a la reforma de pensiones’ y en concreto, ¿qué significa eso? Se perdieron 4 años, es injusto el Presidente y es mentira que nosotros entrabamos el proyecto desde el Senado, hicimos una propuesta seria, responsable como oposición, que no tenía que ver con un punto más o menos sino con cómo generábamos mayores aumentos de pensiones en todos los casos”.

“Sin embargo, el gobierno desaprovechó, tiró por la borda la posibilidad de avanzar en un sistema de pensiones de verdad para nuestro país”, añadió.

Finalmente, Goic expresó que espera que el cuarto retiro no sea aprobado y llamó a que “recuperemos la política, no pensando en los votos de mañana sino pensando en el país y en las implicancias que tiene”. “Muchas veces me da vergüenza el nivel de debate que hay”, complementó.

“Yo no voy a la reelección porque me parece que 16 años es suficiente, que la gente quiere recambio, pero también porque el Parlamento está siendo una camisa de fuerza para la forma en que yo creo que hay que hacer política“, cerró.