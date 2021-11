Este martes, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención,

Los puntos del libelo acusatorio requerían ser aprobados por una mayoría de 2/3, pero la oposición no logró conseguir los 29 votos que necesitaba.

El proceso buscaba acusar al mandatario por la revelación que hizo la investigación periodística Pandora Papers, relacionada con la compraventa del proyecto minera Dominga, ubicado en la región de Coquimbo.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el senador Carlos Montes (PS) señaló que “el gobierno no está leyendo bien lo que ocurrió. La Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional, llegó al Senado y la oposición, la gran mayoría del Senado, dice que corresponde aprobar esa acusación que destituye al presidente“.

Como oposición, indicó Montes, “estuvimos muy unidos en esto, no solo en la votación, sino que unidos en los argumentos“.

“Los argumentos fundamentales fueron que el actual presidente de Chile se mueve permanentemente en muchos actos, en muchas omisiones en el borde de la Constitución, en el borde de la legalidad”, agregó.

Además, explicó que “en el caso específico de Dominga, hay antecedentes suficientes para formarse la convicción de que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo y no previó, no actuó, no tuvo la consistencia propia del cargo que tiene“.

El senador socialista enfatizó que “esto también ocurrió en términos del honor del país. Chile fue el gran gestor de Escazú y en la medida que esto llegó al final, Chile no lo firmó y esto tuvo repercusiones directas en Dominga“.

Sobre la actuación de la Cámara Alta en la acusación constitucional, el parlamentario aseveró que “el Senado opera como un juicio político, una justicia política. Por algo la Constitución le entrega al Parlamento el pronunciarse en este tipo de situaciones y no la justicia ordinaria o jurisdiccional en general”.

“Nosotros no investigamos, nosotros no tenemos los instrumentos para seguir cada uno de los documentos de forma específica. Recogimos los antecedentes y a partir de eso nos generamos una convicción”, añadió.

A su vez, Montes pidió al presidente y sus ministros “entender que hay una señal clara de cuestionamiento a los actos del mandatario en materia de ligar los negocios con la política”.

“La convicción clara es que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo en toda esta operación y no actúo con la prudencia, con la seriedad como es propio de un presidente de la República oportunamente”, sentenció.