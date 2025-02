Musante ve “compleja” la permanencia de Crispi en el Gobierno y que no han cumplido “promesa de terminar con los pitutos”

La jefa de bancada del PPD planteó en CNN Prime que coincide con la timonel del PS en que la permanencia de Crispi se ve compleja, debido al manejo que ha tenido en diversas crisis. Esto, a propósito de la contratación de su pareja en el MIM.

La diputada Camila Musante conversó en CNN Prime sobre la controversia generada por la contratación de la esposa del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

Al ser consultada sobre el tema, en el que Olivia Contreras ingresó al MIM como productora a cargo de itinerancias y actividades de extensión con un sueldo bruto de $1.581.336, la diputada respondió que lo fundamental es que su incorporación responda, en primer lugar, a una necesidad del establecimiento y que se cumplan los “criterios de idoneidad profesional y cualificación para el cargo”.

“Si eso es así, entonces no existiría conflicto de interés en la contratación de la pareja del actual jefe de asesores del segundo piso, el señor Crispi. Creo que ese no es el problema en sí, sino que la razón de la contratación nunca puede ser un vínculo matrimonial o de parentesco, porque entonces estaríamos avalando fórmulas de nepotismo. Por lo tanto, el principal criterio que debe aclararse —y en eso creo que el director del museo ha dado algunas luces— es que la contratación debe basarse necesariamente en la necesidad del cargo y en la idoneidad del postulante”, complementó.

—Más allá de este caso en particular, ¿cree usted que este gobierno ha cumplido cabalmente con la promesa de no ser un gobierno de pitutos, evitando contrataciones por parentesco o amistad?

—En casos como este, creo que no es el primero que vemos y, claramente, la promesa no se ha cumplido. Por eso, más allá de las declaraciones del director del museo, esperaría un pronunciamiento formal desde la vocería de gobierno para conocer cómo se garantiza el cumplimiento del criterio de idoneidad y calificación para el cargo. Más allá de que sea su pareja, no existe ninguna sanción ni censura por ello; ese no es el problema en sí. Lo que está en cuestión es si la contratación se realizó por las razones correctas. En cuanto a lo que mencionas, Mónica, sobre el amiguismo y la promesa de terminar con los pitutos, no me parece que sea una promesa que se haya cumplido al 100%.

En esa misma línea, detalló que presentó un proyecto para modificar la legislación del lobby y ampliar las inhabilidades, precisamente con el objetivo de “acabar no solo con este tipo de prácticas, sino también blindar el proceso de contratación pública, asegurando que el único criterio sea que la persona esté preparada para el cargo al que es designada”.

Finalmente, comentó que, al igual que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, considera compleja la permanencia de Crispi en el gobierno, ya que “se ha visto envuelto en diversas… no sé si llamarlas polémicas, pero sí en complicaciones para el gobierno en el manejo de ciertas crisis”.

“Veo bastante compleja su permanencia en el gobierno, pero aún queda un año. Esperamos—o al menos yo esperaría—ver un cambio y un compromiso que se ajuste a lo que ha solicitado el propio presidente”, concluyó.