Como un “parche” calificó el ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial Ignacio Briones (Evópoli) la propuesta de Chile Vamos de rebajar por dos años el IVA a los productos de primera necesidad.

La iniciativa fue aprobada el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y contempla la reducción de 19% a 4% en el pago del impuesto de productos como pan, huevos y verduras.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el aspirante a La Moneda de Evópoli pidió que “dejemos de jugar con las expectativas”.

“A mí no me parece justo que cuando usted dice ‘voy a eliminar el IVA del pan’, le rebajo aproximadamente $300 por kilo al kilo de pan corriente (…) pero no podemos olvidar que cuando hago eso, también le rebajo el IVA al pan de lujo que vale $10 mil el kilo, no $1.500. Le estoy devolviendo $2.000 en IVA a las familias más ricas”, argumentó el ex secretario de Estado.

En cambio, propuso que para ayudar a las familias se les devuelva directamente el IVA a través de una transferencia directa a quienes lo necesitan. “A mí me parecería inmoral que me devolvieran el IVA del pan que yo compro en mi casa, quiero que esa plata se la demos a quienes realmente lo necesitan”, señaló.

Briones también tuvo palabras para criticar el impuesto a los súper ricos, iniciativa que establece un impuesto por única vez de un 2,5% del patrimonio bruto para las personas naturales que superen los US$ 22 millones y fija un impuesto transitorio para las megaempresas cuyos ingresos sean sobre los US$ 42 millones.

“Acá no podemos seguir legislando en eslogan. Se dice que (el impuesto a los) súper ricos resuelve todos los problemas. En el mejor de los casos, el impuesto a los súper ricos que se está discutiendo hoy día alcanza para financiar un mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que tenemos hoy día. Eso no es una solución, eso es seguir con el eslogan en búsqueda de la reelección con la calculadora en mano”, acusó el candidato.

En cambio, dijo que él es partidario de avanzar en las exenciones tributarias, ya que hay “un año de trabajo serio” tras la propuesta. “Esto no es algo que se improvisa. No podemos seguir parchando con el sistema tributario”, manifestó.