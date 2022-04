El convencional Fernando Atria concordó con los dichos de su par Jaime Bassa, quien, en conversación con Tolerancia Cero, señaló que “si gana el Rechazo (en el plebiscito de salida) (…) tendremos una crisis política y social importante”.

Atria sostuvo que “el proceso constituyente se planteó como el camino de salida a una crisis política profunda que tenía Chile. Si ese camino no resulta, quiere decir que no habremos salido de la crisis, lo cual sería (…) una pésima noticia para el país”.

En entrevista con CNN AM de CNN Chile, el abogado se refirió a las encuestas que muestran un aumento del Rechazo a la nueva Constitución. “No asumiría que son termómetros adecuados, ya que sabemos que, por lo menos algunas veces, han fallado totalmente en sus predicciones”, dijo.

El convencional sostuvo que, además, “las condiciones de transparencia de las empresas que hacen las encuestas son todas desconocidas. Entonces, yo lo tomo con distancia”.

Por otra parte, Atria recalcó que el proceso constituyente “no tiene que ser visto como un proceso de los convencionales, sino que de la ciudadanía, y eso supone apertura, que se note que la Convención es sensible a la discusión que ocurre allá afuera y yo creo que es más sensible de lo que parece”.

“Mucho de lo que se está discutiendo ya está desfasado respecto del avance que hay en la Convención porque la instancia ya ha ido tomando en cuenta estas cosas”, cerró.