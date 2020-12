A menos de un año de las elecciones presidenciales en nuestro país, ya son varios los partidos que han mostrado sus cartas en lo que parece ser una acelerada carrera por La Moneda.

Mientras en el PDC la senadora Ximena Rincón anunció su candidatura a las primarias del partido, Sebastián Sichel renunció a la presidencia de BancoEstado para apostar a ser el candidato independiente de Chile Vamos.

Por su parte, en el PPD el paso adelante lo han dado el presidente del partido, Heraldo Muñoz; su vicepresidente, Francisco Vidal; y el ex diputado Jorge Tarud. Al mismo tiempo, en Evópoli insistieron en el senador Felipe Kast como su carta más fuerte para disputar el puesto de Chile Vamos.

Para el ex ministro Andrés Velasco, el sistema político actual de Chile está paralizado y polarizado, sin agendas claras que aborden los grandes temas, y al mismo tiempo con una situación actual que tiende a posturas claras y opuestas.

Lee también: Walker por Jadue y Lavín como candidatos a presidente: “No voto por ninguno de ellos, ninguno le haría bien a Chile”

“Este no es el momento del centro. Y lo digo con dolor. Lo lamento, pero hay que ser realista en los diagnósticos. Los partidos de centro, centro izquierda, reformistas, liberales, social demócratas, como le quieras poner, están de capa caída en todo el mundo”, observó el ex titular de Hacienda.

Con todo, ve con buenos ojos el bloque generado en Unidad Constituyente, con los partidos Por la Democracia (PPD), Radical (PR), Socialista (PS), Demócrata Cristiano (PDC), Progresista (PRO) y Ciudadanos.

“Me parece importante que se distinga entre una izquierda social demócrata modernizante, liberal, y una izquierda más amiga del populismo, del cortoplacismo. Y en algunos casos con un compromiso feble con la democracia liberal“, dijo Velasco.

Por otro lado, aseguró que la candidatura de Sebastián Sichel, quien realizó su carrera al alero de Velasco, “no me identifica para nada”. “Yo creo en la consistencia en las personas que piensan lo mismo cuando el mundo cambia. No porque siempre tenga las ideas correctas, sino porque hay principios que no varían“.

“Es una persona que partió en la DC, estuvo en Ciudadanos y ahora está en una coalición de derecha. No sé si en algún momento se irá más allá aún. No tengo idea, pero esa manera de hacer política a mí no me parece ni muy consistente ni muy atractiva“, aseguró el ex ministro.