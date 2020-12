La ex presidenta Michelle Bachelet formalizó este lunes su apoyo a una eventual precandidatura presidencial de Paula Narváez, su ex vocera de gobierno.

En conversación con CNN Chile, su ex jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, indicó que la ex autoridad concita respaldo debido a que “es una mujer de una trayectoria política, es socialista, y es una persona que en todo su actuar político tiene coherencia respecto de un proyecto colectivo que a lo que aspira es a transformar, a generar mejores condiciones de vida, de dignidad”.

Además, afirmó que Narváez es “una persona que va adelante con los proyectos colectivos muy por sobre los intereses particulares y eso hace que concite este apoyo”.

Con respecto al gesto de Bachelet, Uriarte indicó que “no me atrevo a hablar en su nombre, pero lo que sí me siento en condiciones de decir con claridad es que las mujeres que apoyamos a Paula, entre otras la Presidenta, quien firmó la carta, lo que decimos es que es increíble, insostenible y hoy día inaceptable que las dirigencias partidarias no hagan visibles a mujeres que tienen carismas, liderazgos, que probadamente son capaces”.

“Yo lo que debiera entender es que la Presidenta entiende que jugar sin las mujeres es como jugar un partido de fútbol con la mitad de los jugadores, ella promueve y apoya los liderazgos femeninos”, añadió.

En ese sentido, aseguró que “hay una señal muy clara de que este liderazgo tiene convocatoria, llamado, tiene posibilidades”.

Finalmente, manifestó que “el gran llamado que nos atrevemos a hacer es que con altura de miras, con generosidad, ojalá pudiéramos todos confluir en su nombre (de Paula Narváez) y hacer de esto un liderazgo apoyado sin reserva por todo el Partido Socialista“.

