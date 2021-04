El Fondo Monetario Internacional (FMI) sorprendió al mundo al plantear un impuesto temporal y solidario a los más ricos para hacer frente a los déficit generados por la pandemia. En nuestro país ya fue aprobada la idea de legislar un impuesto a los “súper ricos”, iniciativa que ha sido criticada y que el Servicio de Impuestos Internos (SII) afirmó es difícil de aplicar.

Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda, comentó en Hoy Es Noticia que “la conversación no se debe guiar si es que es correcto o no aplicar este impuesto por cosas dogmáticas, sino respecto a la eficacia del impuesto”.

En ese sentido, indicó que “el gran problema del impuesto a la riqueza, como estamos entendiendo el impuesto a los súper ricos, es más que si es correcto o incorrecto, moral o inmoral; tiene un problema de eficacia en su aplicación“, pues al comparar nuestro SII con los de aquellos países donde funciona eficazmente constatamos que la situación chilena es desventajosa.

“Hoy el Servicio de Impuestos Internos ni siquiera tiene acceso a los saldos de las cuentas corrientes de las personas. Por lo tanto, hoy vamos a hacer un impuesto a ciegas, porque ni siquiera sabemos el stock de capital de las familias en Chile, no sabemos si están radicados en Chile o afuera, no tenemos información de chilenos fuera del país. (…) El tema está sobre cuál es el mejor mecanismo para el caso chileno hoy”, afirmó Micco.

Por ello, desde el grupo de economistas del que Micco es parte en Unidad Constituyente han planteado que dos medidas deben ser tomadas antes que un impuesto específico a las grandes riquezas: dar más atribuciones al SII para que conozca los saldos de las cuentas de los chilenos y aplicar la figura de un denunciante anónimo compensado.

“Personas que están a favor de aplicar el impuesto (…) hablan de 1.600 millones de dólares, que no es poca plata. Pero si logramos evitar temas como la evasión que se está dando hoy, según Impuestos Internos se podrían recaudar 9.200 millones de dólares más“, aseguró.