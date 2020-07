En conversación con CNN Chile, el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), habló sobre la etapa de transición que enfrentará su comuna a partir del próximo martes 28 de julio.

Al respecto, el jefe comunal indicó que “este paso, que significa más libertad, implica mayor responsabilidad, así que tenemos que ser muy cuidadosos para no retroceder”.

También manifestó que era una buena noticia tras los dos meses de cuarentena obligatoria que han cumplido hasta la fecha.

“Los indices no nos ayudaban mucho, ahora las últimas semanas han bajado y eso ha producido que Colina, junto a 6 comunas más de la Región Metropolitana, puedan pasar a la primera etapa de la transición”, dijo.

La medida decretada por el Minsal indica que la cuarentena se mantendrá los días sábado, domingo y festivos. También que los adultos mayores de 75 años podrán salir siempre y cuando porten los permisos correspondientes.

Lee también: Gobierno anuncia que 9 comunas pasarán de Cuarentena a Transición

No obstante, Olavarría manifestó su preocupación sobre el cumplimiento de esta normativa e indicó que “debiera haber una mayor fiscalización, nosotros la hemos solicitado formalmente”

“Si uno va a otra comuna que si está en cuarentena (…) va a tener que tener los permisos correspondientes y ahí yo espero que tengamos una mayor fiscalización, porque la verdad que seamos bien sinceros, en la cuarentena hubo momentos que parecía no cuarentena”, señaló.

Respecto a los trabajadores que vienen de otras comunas, apuntó que en Colina la mayoría de la gente trabajaba en el mismo sector, pero espera que quienes no, mantuvieran la condición de solicitar permisos para trasladarse. Además, señaló que su preocupación es otra.

“El problema está por qué ahora se va autorizar a abrir comercios que no estaban autorizados”, indicó, agegando que “aquí hay muchas carnicerías, lavanderías, zapaterías (…) van a poder abrir en la medida que esos dependientes que trabajen ahí sean de Colina”.

Lee también: Transición: Qué permite la segunda etapa del plan Paso a Paso

Restricciones

Respecto a las restricciones de esta medida, el alcalde indicó que se le ha informado que está permitido salir de lunes a viernes y que se pueden realizar deportes al aire libre con un grupo máximo de 10 personas, mas no en un recinto privado.

“Me dejaron claro que esto era para espacios públicos, lo que quiere es que la gente pueda salir. Estamos hablando de lunes a viernes y que pueda hacer ejercicio, pero en espacios públicos como plazas, parques o en la misma calle. Entonces no está permitido para clubes privados”, indicó, apuntando además que “lo que se quiere es que no haya contacto para que no haya brotes y contagios, pero yo me imagino que los clubes privados (…) no van a poder abrir para eso”.

Lee también: Martorell por plan “paso a paso”: “Si las cosas no mejoran de la manera esperada, se puede volver atrás”

Salud

En relación a la versatilidad de sectores que comprende la comuna de Colina, Olavarría indicó que esta medida beneficiará a los sectores más urbanos debido a que viven con más hacinamiento respecto a otros sectores más acomodados.

“Aquí yo tengo una realidad de sectores acomodados, después tengo una realidad de sectores más vulnerables que viven con mayor hacinamiento y después tengo comunidades rurales (…) yo creo que esto va a ser un beneficio fundamentalmente para la gente que vive en centros urbanos porque efectivamente estaban en condiciones de mucho hacinamiento por eso que no cumplían muchas veces la cuarentena”, sostuvo.

Del mismo modo, acotó que, a pesar de la normativa, seguirán a rajatabla con las medidas sanitarias ya impuestas desde marzo, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social. También se refirió a la realidad de sus centros médicos.

“Nosotros hemos estado atendiendo a toda la gente como corresponde, hemos tenido muy buenos registros en eso incluso por la autorización del Minsal, inauguramos un centro hospitalario de emergencia con 40 camas clínicas para poder de alguna forma descongestionar el San José. Yo creo que en ese sentido estamos bien y vamos a seguir trabajando en eso a pesar de que se levante esta cuarentena”, cerró.