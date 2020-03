El abogado de Patricio Bao, el adulto mayor de 69 años que fue agredido por Carabineros tras la marcha del 8M en Santiago, anunció que llegarán hasta las últimas consecuencias legales y señaló que consideran que el caso se trata de una violación a los derechos humanos.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, Manuel Woldarsky afirmó que “vamos a emprender las acciones legales que correspondan, tanto para perseguir la responsabilidad de quienes participaron de las agresiones en contra de don Patricio, así como la responsabilidad del Estado en el caso de que sea decretada por un tribunal respecto del excesivo uso de la fuerza, que es lo que incluso las mismas autoridades de gobierno han señalado”.

Frente a la querella de la Intendencia Metropolitana contra su representado por desórdenes públicos, Woldarsky aseguró que “él no participaba de ningún desorden. Él estaba ejerciendo su derecho a reunirse pacíficamente, su derecho a manifestarse y a emitir opinión, que es un derecho consagrado tanto constitucionalmente, como dentro de todos los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, ratificados y vigentes”.

“La respuesta que ha venido desde el gobierno central, así como desde la Intendencia, es esperable, toda vez que la política del Estado con relación a este estallido social ha sido la de reprimir“, dijo tras declaraciones como las del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien reconoció que hubo “uso excesivo de la fuerza”, pero que ocurrió “en contexto de violencia”.

“Falta de dignidad”

El abogado explicó las acciones del hombre, quien dio una patada a un funcionario de la institución que retenía a otra persona en el suelo.

“La reacción que toma don Patricio, que no olvidemos que es una persona de 69 años, al ver que la policía está atacando a un joven y golpeándolo en el suelo, es la misma reacción que hubiera tenido cualquier padre si ve que hay una injusticia cometiéndose por un agente, no importa si es del Estado o no, que fue buscar defenderlo, motivo por el cual le propina ese golpe con el pie”, relató.

“El reclamo es claro, el reclamo es dignidad, y lo que vio don Patricio en el momento en que el carabinero le propina la golpiza al muchacho que estaba manifestándose, fue eso, una falta de dignidad que él no pudo tolerar”, agregó.