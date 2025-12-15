Schneider califica de “apresurado” decir que el FA fracasó: “Ahora somos la bancada más grande del oficialismo”

La diputada frenteamplista comentó que en cada elección "los analistas de la plaza" adelantan que el partido se acabará, pero "en cada elección se ratifica que eso no es así".

José Antonio Kast se impuso este domingo en el balotaje contra Jeannette Jara, resultando así presidente electo de Chile para el periodo 2026-2030.

En Tolerancia Cero Especial Elecciones 2025 analizamos los resultados junto a sus protagonistas y uno de estos análisis fue el de la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider.

Reflexionando sobre la brecha que hubo entre lo propuesto desde su sector y lo elegido por la ciudadanía, Schneider comentó que habrá una revisión hacia la interna del partido del que es parte, pero que no toda la derrota es atribuíble a estas ideas.

“Tenemos que hacer una revisión de nuestras tesis y de lo que hemos planteado. No de avanzar en un horizonte de derechos sociales universales, creo que eso es una reivindicación que sigue vigente, pero sí tenemos que revisar muchas de nuestras tesis políticas y para eso vamos a tener un congreso partidario este año”, explicó la parlamentaria.

Por otro lado, rescató el hecho de que la mayor cantidad de diputados que concitó el bloque Unidad por Chile es la del Frente Amplio.

“Hablar de un fracaso del Frente Amplio es muy apresurado. Y es lo que han hecho la mayoría de los analistas de la plaza con el Frente Amplio. Vaticinan la muerte de nuestro partido en cada elección, y en cada elección se ratifica que eso no es así. Ahora somos la bancada más grande del oficialismo”, agregó.