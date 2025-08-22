Embajador de Chile en Argentina apunta a Conmebol por violencia en Avellaneda: “No se tomaron resguardos”

En conversación con CNN Chile, el diplomático hizo un llamado a crear un sistema de información cruzada que impida el ingreso de hinchas violentos en partidos internacionales.

Una noche de fútbol sudamericano terminó en caos y violencia en Avellaneda

Esto luego de que el miércoles diversos incidentes registrados durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile protagonizados por barrabravas de ambos equipos dentro y fuera del estadio Libertadores de América. El partido debió ser suspendido.

Al menos 10 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, y más de 100 hinchas chilenos fueron detenidos, según informaron autoridades policiales argentinas.

En conversación con CNN Prime, el embajador de Chile en Argentina, José Viera, quien durante esta jornada viajó al país trasandino junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para coordinar la situación por orden del Presidente Gabriel Boric, cuestionó las medidas de seguridad del club local.

“Yo creo que hay responsabilidad del representante de la Conmebol que dice la ubicación de las barras. Creo no se tomaron los resguardos de las fuerzas de seguridad“, sostuvo el diplomático.

En ese sentido, aseguró que “el ideal es que exista un flujo de información respecto a personas que hacen vandalismo en el estadio en un país, para que no puedan ingresar al estadio del otro país”.

Hinchas chilenos liberados tras intervención diplomática

Cabe recordar que este viernes, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Avellaneda emitió un oficio ordenando la liberación de 103 hinchas chilenos y un argentino que permanecían detenidos tras los incidentes.

El documento, dirigido al comisario inspector Javier Bibiano, establece que la medida “deberá hacerse efectiva dentro de las próximas horas desde cada una de las secciones policiales”.

Entre los liberados figuran personas de entre 18 y 56 años, incluyendo al menos cinco mujeres y varios ciudadanos con lesiones y fracturas constatadas tras los enfrentamientos. Algunos de los detenidos se encontraban hospitalizados al momento de la resolución.

Fuentes diplomáticas indicaron que las gestiones realizadas por la Embajada de Chile en Argentina, en conjunto con el club Azul Azul, fueron claves para agilizar la tramitación del oficio judicial.