La expresidenta de la ex Convención Constitucional, Elisa Loncon, reflexionó sobre el pasado proceso constituyente y sostuvo que los y las convencionales de entonces fueron “presos de un cuarto poder que modificó la decisión de la ciudadanía instalando una cuestión más poderosa, que es el miedo”.

En una nueva edición de Influyentes de CNN Chile, la también lingüista señaló que “lo que todo Chile debe reconocer es que aquí hay un cuarto poder que está definiendo la política en Chile, que es el poder de los medios de comunicación, puesto que ellos obedecen a una elite política”.

En esta línea, instó a las personas “a hacer un análisis más profundo, porque quienes estuvimos ahí hicimos un proceso responsable, serio, transparente. La CC fue la institución más transparente en la historia de Chile, entonces, valoremos el esfuerzo que hicimos por haber estado ahí”.

Grupos que “desperfilaron”

Respecto a las críticas que ha recibido el ex órgano redactor, afirmó que “todos los acuerdos fueron establecidos por 2/3, o sea, con la mayoría del interior de la CC (…). Se tiene que asumir que a nadie se le impuso que tomara un acuerdo, sino que fue por consenso“.

“Nosotros instalamos una manera de avanzar que fue a través del diálogo (…). Cuando fui presidenta ampliamos la mesa, integramos a todas las fuerzas políticas y a mí me interesaba mucho conversar con los sectores de derecha para que comprendieran el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo (…). Sin embargo, no hubo diálogo, ellos se excluyeron, no es verdad que nosotros los hayamos excluido a ellos, sino que ellos poco a poco se fueron excluyendo“, agregó.

En su más reciente libro, Loncon sostuvo que en la anterior CC hubo grupos que se “desperfilaron”, lo cual afectó el proceso. “Algunos grupos tomaron sus propias decisiones. El grupo que se desperfiló completamente fue el que entró por la Lista del Pueblo“, afirmó en entrevista con CNN Chile.

“Nosotros incluso, como naciones originarias, tampoco teníamos una orgánica única donde se estuviera deliberando el proceso interno. Nuestra situación es que veníamos de movimientos sociales diferentes y una de las cosas que para mí es super importante tener en un próximo proceso es un movimiento articulado por los territorios, ya que nosotros no lo teníamos. Faltó fuerza territorial“, añadió.

Nuevos proceso

En cuanto al nuevo proceso constituyente, la exconvencional señaló que “no parece procedente que a nosotros (las naciones originarias) nos negaran la posibilidad de ser miembros de la Comisión Experta. El tema tiene que ver siempre con el derecho a la autonomía, pero por qué otros tienen que pensarnos a nosotros, eso es colonialismo“.

“Para las naciones originarias es fundamental siempre el diálogo. Tengamos los resultados a favor o en contra, nosotros respondemos a una verdad histórica que tiene que prevalecer”, afirmó.

Finalmente, sobre Alihuen Antileo, único representante indígena en el Consejo Constitucional, señaló que “tiene que negociar como dirigente electo en esta realidad donde hay una ceguera respecto a los derechos nuestros, porque se hizo un acuerdo antes de comenzar el proceso de que se iba a mantener esta definición de Chile como nación única, la cual no abre espacios a reconocer las diferencias de pueblos que existen al interior del país”.