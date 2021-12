En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención de CNN Chile, la invitada principal fue la presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional y constituyente del Pueblo Mapuche, Elisa Loncon.

En una entrevista en profundidad, conversó acerca de las principales discusiones y sucesos que hoy ocupan al órgano que escribirá la nueva Carta Magna, pero desde su visión personal. Habló del tipo de sistema político, la plurinacionalidad y el estado de excepción en La Araucanía, así como sobre el racismo y machismo ante las mujeres de Pueblos Originarios, entre otras cosas.

Relación con el gobierno

Al ser consultada ante su relación con La Moneda, ante los dichos cruzados en que Loncon ha negado que se le haya invitado a cualquier tipo de reunión con el mandatario Sebastián Piñera, mientras en que el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró lo contrario, Loncon señaló que “pasaron muchas cosas desde la instalación de la Convención, donde toda la ciudadanía vio la falta de colaboración del gobierno, eso es una realidad”.

“El tema de que nunca llegó una comunicación de felicitación formal, de invitación formal”, prosiguió, exceptuando que “lo único que se vio fue una publicación en redes sociales en que se felicitaba a Elisa Loncón, pero de eso nunca se avanzó a una llamada, cualquier forma de comunicación no llegó nunca y eso nosotros lo dimos por superado, porque estábamos trabajando en instalar el órgano”.

#AquíSeDebateCNN | Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, por relación con el Ejecutivo: "Todo el mundo vio la falta de colaboración del gobierno, eso es una realidad. Nunca llegó una comunicación formal"@tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/gIVvAf3C0Y — CNN Chile (@CNNChile) December 28, 2021

Tipo de sistema político

La presidenta también tuvo palabras para opinar sobre la discusión en torno a los tipos de sistemas políticos y sus preferencias personales. “Hemos analizado el sistema bicameral y unicameral, hay pros y contras entre un sistema y otro, pero se está buscando un sistema unicameral“. Sin embargo, destacó que “hay una propuesta también, en que se está buscando una forma de matizar ambos, sin que uno tenga mayor fuerza que otro, pero aún no está la definición“.

Entre los contras de un sistema bicameral, apuntó a que “los costos son muy altos“, manifestando que, desde su perspectiva, lo ideal sería un sistema bicameral asimétrico, “con un rol y funciones muy concretas, entre una y otra Cámara”.

En cuanto a presidencialismo o parlamentarismo, la presidenta del órgano insistió en la importancia “de matizar, no con una fuerza presidencialista, porque hemos tenido muchas crisis de presidencialismo y en realidad no estaríamos superando el problema de la poca fuerza que ha tenido el presidente y su baja aprobación, lo que no permite avanzar en la democracia”.

“Hay que hacerse cargo de la crisis de representación que hemos tenido“, sentenció, agregando, no obstante que “Chile tiene una historia larga de presidencialismo, entonces, igual cuenta ese bagaje histórico, por lo que se tendrá que instalar una postura que considere ambas situaciones: No puede ser lo mismo, porque hay una crisis profunda, y hay que mejorar”.

#AquíSeDebateCNN | Elisa Loncon, presidenta de la CC: "Hemos tenido muchas crisis de presidencialismo (…) no permite avanzar en la democracia. Hay que hacerse cargo de la crisis de representación" @tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/98CP76GqvN — CNN Chile (@CNNChile) December 28, 2021

Plurinacionalidad

En torno a la plurinacionalidad, tema especialmente impulsado por Loncon desde su rol como presidenta de la mesa directiva, la constituyente indicó que “el Estado plurinacional hay que mirarlo en el contexto de todos los chilenos” y que “han sido muchas las injusticias que han caído sobre las naciones originarias“.

De esta manera, sostuvo que “lo que no podemos hacer es reproducir esas injusticias y no garantizar los derechos que corresponden, porque estamos sujetos a los avances internacionales en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales y de las naciones originarias”, por lo que “hay un piso mínimo que la Constitución tiene que respetar“.

“Si hablamos de un Chile que ha profundizado su democracia, este tiene que garantizar participación y decisión política a las naciones originarias, algo que no hemos tenido, porque no hemos sido partícipes de las soluciones a los problemas que nos afectan y a Chile le hace bien abordar la plurinacionalidad, respetando el derecho a la autonomía y autodeterminación“.

#AquíSeDebateCNN | Elisa Loncon, presidenta de la CC: "El Estado pluricancional hay que mirarlo en el contexto de todos los chilenos. Han sido muchas las injusticias que han caído sobre las naciones originarias"@tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/Nkaa5kgRz2 — CNN Chile (@CNNChile) December 28, 2021

Nueva presidencia de la mesa directiva

Sobre el recambio en la presidencia de la mesa directiva de la Convención, que deberá ser votada, Loncon ya ha expresado públicamente que le gustaría que su sucesora fuera una mujer políticamente independiente. “Hay varias personas, todavía sigo siendo la presidenta y he dicho que voy a abrazar todas las propuestas de mujeres candidatas“, aseguró, indicando que “hay excelentes candidatas, que merecen estar ahí, ser votadas y se instalará la que tenga mayor aprobación”.

“Creo que las mujeres nos ganamos un sitio en las decisiones políticas y no lo podemos perder“, culminó señalando Loncon.

#AquíSeDebateCNN | Elisa Loncon, por postulaciones a la presidencia de la CC : "Yo creo que las mujeres nos ganamos un lugar en las decisiones políticas y creo que no lo podemos perder"@tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/5odSQ75dpw — CNN Chile (@CNNChile) December 28, 2021

Estado de Excepción

Finalmente, sobre la compleja situación en La Araucanía, que se mantiene en estado de excepción, la presidenta de la Convención expresó su crítica ante la gestión de las situaciones de violencia. “El estado de excepción y los montajes han ido reduciendo la participación de los pueblos, entonces, para las elecciones la gente no se moviliza y no va a votar”, sostuvo, indicando que “está muy instalado este sistema donde el patrón de fundo define y conduce a sus empleados a agendarle un voto, eso se da y la gente lo conoce”.

“El estado de excepción no es política, es una forma discriminatoria de aplicar los sistemas de seguridad contra un pueblo“, sostuvo Loncon, manifestando que a su parecer lo mejor sería que no se renueve y “que se instale una política de diálogo“.

Al ser consultada sobre la violencia en La Araucanía, Loncon afirmó que “hay delitos y la violencia es el resultado de la crisis de la democracia, como existe la violencia rural, existe la violencia urbana”.