Durante la jornada de este lunes, el convencional del pueblo mapuche Victorino Antilef renunció a la coordinación de la Comisión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad de la Convención Constitucional, debido a la tensión que ha provocado dentro del organismo la realización de la consulta indígena.

Ante esta situación, la presidenta del organismo, Elisa Loncon, expresó su preocupación por el actuar del constituyente mapuche, ya que aseguró que el mismo ha entregado información confusa en los territorios.

“Anduve en el territorio en la zona de los Ríos y los Lagos y me encontré con personas mapuches, que me reclamaron y me dijeron hablaron con Victorino y dijo que no iba haber consulta“, aseguró.

Debido a esto, la presidenta de la convención afirmó que esto genera incertidumbre ante el proceso, ya que se está trabajando para generar la consulta.

“Para mí eso es mucha incertidumbre, porque mientras aquí decimos que va a haber y estamos haciendo el presupuesto para hacer la consulta, en las comunidades se entregan visiones erradas que no van en el mismo camino“, enfatizó.

Por último, señaló que es vital para que este proceso avance y que “es fundamental que reconozcamos los aciertos y los desaciertos“.