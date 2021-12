Este lunes se supo la respuesta negativa del presidente electo, Gabriel Boric, a la invitación del mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera, para acompañarlo durante su última gira presidencial para asistir a las cumbres Prosur y Alianza del Pacífico.

“Hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile“, sostuvo Boric durante la mañana.

“Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico“, indicó, afirmando que “ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Manuel López Obrador de México, con el presidente Duque de Colombia y hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú“.

Sin embargo, a pesar de las aclaraciones, el senador UDI, Iván Moreira, no quedó satisfecho con la decisión y criticó la postura a través de su cuenta de Twitter, abriendo una nueva polémica al acusar al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, de supuestamente haber intervenido en la decisión del presidente electo.

“Me parece que Boric va a empezar mal su futuro gobierno, porque en la izquierda no entienden de gestos republicanos”, sentenció a través de un video, agregando, sin pruebas, que “no me cabe duda que el Partido Comunista aconsejó a Boric para que no viaje“.

“La política de exterior es una política de Estado y me parece que todos debemos tener actitudes de Estado, eso no lo tuvo Boric”, culminó.

En la izquierda @gabrielboric no entienden de gestos de Estado al no aceptar invitación del Pdte Piñera. No cabe duda que no le dió permiso el @PCdeChile para viajar. pic.twitter.com/zajuLoymqu — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) December 27, 2021

Por su parte, en conferencia de prensa tras conversar con Boric en la nueva sede de su comando en Condell, Teillier sostuvo que “personalmente no le hice ninguna recomendación, creo que ninguno de nosotros le ha hecho una recomendación al presidente”, no obstante, transparentó que “mi opinión era que se hacía innecesario ir y creo que la medida que ha tomado el presidente es justa y la comparto plenamente”.

Además, especificó que que “la Alianza del Pacífico es algo que tiene connotación para el desarrollo del país, son relaciones comerciales, económicas y culturales, mientras que Prosur tiene un sentido ideológico“.