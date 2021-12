El presidente electo, Gabriel Boric, descartó asistir a la gira presidencial a la cual fue invitado por el presidente Sebastián Piñera.

Durante esta mañana, el futuro mandatario dio a conocer que “he conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia, a la cual nos había invitado, que por cierto las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros; de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile“.

“Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia, hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú“, agregó.

Boric también señaló que “respecto a Prosur, nos parece que esa es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, la crisis climática, la crisis migratoria y, por cierto, la cooperación tanto económica como el fortalecimiento de la democracia”.

Lee también: Cadem: 55% estima que a Gabriel Boric “le irá bien o muy bien” en su gobierno

🔴 AHORA | Presidente electo, Gabriel Boric: "He conversado con el presidente Piñera, para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado". Más informaciones https://t.co/Ox6C5F6K3w #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/tBAyY1lAvB — CNN Chile (@CNNChile) December 27, 2021

El futuro mandatario también reveló que le solicitó al presidente “que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa, porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadoso para no entrar en debate que le pueden hacer daño a la imagen país. Así que le he solicitado también tener esos resguardos a futuro”.

Lee también: CPC valora reunión con Loncon: “Nos deja con mayor tranquilidad respecto al proceso de redacción de la nueva Constitución”

Prosur y Unasur

Tras ser consultado sobre si en su mandato mantendrá a Chile en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), Boric, respondió: “lo vamos a analizar con las futuras autoridades también que estén encargadas de política internacional”.

Posteriormente, también se le preguntó al presidente electo si durante su administración el país volverá a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ante lo cual respondió que, su juicio, “es importante que en América Latina logremos unirnos más allá de las preferencias o de las posiciones ideológicas de los gobernantes de turno“.

“Creo que es indeseable que cada cuatro años, según los cambios de mandato, se esté cambiando toda la política de alianza, porque los países se mantienen. Los gobernantes pasan, pero los países se mantienen. Con esa perspectiva, nosotros vamos a buscar la mayor integración posible en América Latina con todos quienes estén disponible para ello, yendo más allá de las afinaciones ideológicas, que por cierto es legítimo que existan, pero no pueden estar permanentemente cambiando de organizaciones y organizaciones que funcionan a medias o que sencillamente son de papel, para que a la hora de la integración y colaboración terminemos de brazos cruzados”, sentenció.

“Vamos a entregar esas definiciones en su momento, cuando ejerzamos el mandato“, finalizó.