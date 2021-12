Este lunes 13 convencionales de Chile Vamos presentaron una iniciativa de norma constitucional ante la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, alusiva a la condena del terrorismo.

La iniciativa, que espera ser analizada por la comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, fue firmada por los constituyentes Cretton, Letelier, Arrau, Toloza, Jurgensen, Ruth Hurtado, Ubilla, Castro, Bown, Cantuarias, Montealegre, Álvarez, Arancibia, Mena, Marinovic y Zúñiga.

El texto señala en su justificación que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los Derechos Humanos”. Bajo esa premisa se plantea una ley que aprueben ambas cámaras en el Congreso para determinar las conductas y su penalidad.

“Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular”, señala la iniciativa de los convencionales de la derecha.

Lee también: Incendios forestales: 1.600 hectáreas de vegetación han sido afectadas en Quillón

Según el texto, la idea es que también se inhabilite a condenados por actos que sean catalogados de terrorismo, de cargos como rector de establecimientos educacionales o funciones general ligadas a la enseñanza, así como dirigir o trabajar en medios de comunicación.

Asimismo, se estipula que la persona no podría “ser dirigente de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo”.

El texto propone que ese tipo de delitos sean “considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular ni amnistía“, agregando que el “Estado tiene el deber de reparar a las víctimas del terrorismo a través de sus distintas instituciones”.