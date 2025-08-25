Elecciones presidenciales: Alfredo Joignant y el análisis del “derrotismo de las izquierdas”

El académico y panelista de Tolerancia Cero, Alfredo Joignant, adviertió sobre un creciente sentimiento de derrota en la centroizquierda, atribuido tanto al estancamiento de Jeannette Jara en las encuestas como a las señales de desafección interna, especialmente desde el Partido Comunista.

Un inquietante sentimiento de derrota se ha ido rápidamente instalando en todos los partidos de la centroizquierda.

Las razones subjetivas para que se instale este corrosivo sentimiento derrotista abundan: desde el notorio estancamiento de la candidata Jeannette Jara en las encuestas hasta lo que parece ser una victoria inviable en segunda vuelta según estos mismos sondeos. Es esta segunda razón la que está haciendo estragos.

Pero hay razones políticas de fondo que han permitido al derrotismo abrirse paso: la inscripción de dos listas parlamentarias por parte de ese emprendimiento familiar que es la Federación Regionalista Verde Social fue un momento cargado de simbolismo divisivo, el que fue catalogado por varios dirigentes de los otros partidos como una verdadera “mexicana”.

Sin embargo, son las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, las que constituyen la mejor prueba del escaso interés que tiene el partido de la hoz y el martillo por la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

De modo incomprensible a escala de coalición, Carmona criticó duramente la gestión del exministro de hacienda Mario Marcel, bajo el cargo de haber transformado a la escasez de recursos en una suerte de dios económico: en un dogma.

Pero lo que es incomprensible a escala de coalición es sumamente racional a escala del partido: el frenesí por gastar en causas sociales sin considerar el crecimiento económico, solo se entiende por qué se le está hablando a dos mundos, a la militancia comunista y a su electorado.

Sería fácil agregar otras razones para explicar el derrotismo.

Si la victoria de la hoy candidata de UNIDAD POR CHILE en la primaria de izquierdas fue toda una anomalía en perspectiva comparada, pues bien, solo le resta ir por la gran anomalía a escala mundial: conquistar La Moneda a pesar de su militancia comunista y de la dirección exactamente opuesta que define el clima de opinión en Chile.

Si es que es posible lograrlo, Jeannette Jara tendrá que lidiar especialmente con su propio partido, cuyo guion ideológico no sirve para ganar una elección presidencial, un poco a la manera de la vía improbable al socialismo que ensayó Salvador Allende en contra de su propio partido.