#LODIJERONENCNN aquí se debate

Elecciones 2025: ¿Cómo los candidatos presidenciales planean enfrentar las listas de espera y el alto costo de los medicamentos?

Por Polet Herrera

03.10.2025 / 16:34

En una edición especial de Aquí Se Debate, junto a Mónica Rincón, los comandos de los candidatos presidenciales detallaron sus propuestas en salud: acceso al sistema público, reducción de las listas de espera, falta de especialistas y alto costo de los medicamentos.

En una edición especial de Aquí Se Debate de CNN Chile, junto a Mónica Rincón, se profundizó en las propuestas en materia de salud de los distintos candidatos presidenciales.

Para ello, participaron: Francisca Zenteno, del comando de Franco Parisi; Jeanette Vega, del comando de Jeannette Jara; Aliro Galleguillos, del comando de Johannes Kaiser; Paula Daza, del comando de Evelyn Matthei; y Ricardo Fábrega, del comando de Harold Mayne-Nicholls.

¿Cómo mejorar el acceso a la salud?

Aliro Galleguillos,comando de Johannes Kaiser: Planteó que existen “brechas gigantescas” en el sistema de salud y denunció una “captura ideológica del sector público en los mandos directivos de los hospitales”. Propuso nombrar a especialistas capacitados, siguiendo el modelo del sector privado, y elaborar protocolos que mejoren la eficiencia hospitalaria.

Francisca Zenteno, comando de Franco Parisi: Destacó la importancia de la educación digital para mejorar el acceso a la salud. A su juicio, el sistema está “viciado” y requiere cambios en el estatuto administrativo, ya que “muchos profesionales, a pesar de tener sumarios, siguen rotando entre instituciones, lo que genera problemas en el funcionamiento de los CESFAM y limita oportunidades para gente joven que quiere trabajar. Hoy en día mi generación no tiene pega”, afirmó.

Paula Daza,comando de Evelyn Matthei: La exsubsecretaria de Salud subrayó que es clave mejorar la gestión de los hospitales públicos.

“Tenemos una ineficiencia en los hospitales públicos desde el punto de vista del acceso, de los pabellones quirúrgicos, la suspensión de cirugías y, por lo tanto, nos parece fundamental mejorar la gestión para ser más eficientes, realizar más cirugías y obtener mejores resultados también en las listas de espera de especialidades”, enfatizó.


Ricardo Fábrega, comando de Harold Mayne-Nicholls: El exsubsecretario de Redes Asistenciales señaló que la tecnología es fundamental para ampliar el acceso a la salud, junto con mejorar las condiciones de las enfermeras de práctica avanzada, tecnólogos médicos y médicos generales.

Afirmó que se debe permitir que estos profesionales asuman funciones que hoy el sistema les restringe, con el fin de agilizar los tiempos de entrega de exámenes y medicamentos.

Jeanette Vega, comando de Jeannette Jara: La exministra sostuvo que es evidente que existen problemas de gestión, manifestados en las listas de espera.

“Estamos llegando tarde; las listas de espera son un síntoma de que el sistema no está funcionando”, indicó.

Agregó que el sistema chileno fue diseñado originalmente para la atención materno-infantil, pero actualmente el país enfrenta el desafío de una población envejecida y con enfermedades crónicas, por lo que “la solución no está solo en el hospital”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Alexander Heffner periodista político estadounidense: “La forma en la que el discurso se ha transformado es lo más problemático porque abre la puerta a la guerra civil”
Mega Toma de San Antonio: Gobierno aclara que las solicitudes de reunión con la inmobiliaria fueron recibidas esta semana
Hamás acepta liberación de rehenes israelíes bajo el plan de paz de Trump, pero negociando detalles
Santiago tendrá chubascos este sábado 4 ¿Desde qué hora y cuántos milímetros precipitarán?
Elecciones 2025: ¿Cómo los candidatos presidenciales planean enfrentar las listas de espera y el alto costo de los medicamentos?
Por solo 47 votos de diferencia: Esta es la nacionalidad de los extranjeros que más votaron en las municipales de 2024 en Chile