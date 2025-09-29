Eduardo Sepúlveda reflexiona sobre el daño a las iglesias en el estallido social: “Destruirlas provoca un daño social”

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, reflexionó sobre la afectación que sufrieron las iglesias en el país durante el estallido social de 2019. “Destruirlas provoca un daño social concreto. Es una maldad”, afirmó.

Esta tarde asistí al lanzamiento de un documental en la Iglesia de la Veracruz, quemada durante el estallido de 2019, en el barrio Lastarria de Santiago.

El documental se titula Ardieron en silencio, una década de ataques a Iglesias en Chile, de las periodistas del área audiovisual de El Líbero Pía Orellana y Daniela Bas.

La producción es sobrecogedora. La investigación periodística, que tomó casi un año, logró realizar por primera vez un catastro de las iglesias católicas y evangélicas que han sido quemadas en Chile desde 2015.

La cifra es de 296. Doscientas noventa y seis iglesias quemadas en Chile. Esto debe ser un récord mundial. Y debiese sacarnos de ese estado en que parecemos haber perdido la capacidad de asombro.

Las iglesias en Chile, más que un mero establecimiento religioso, son centros de reunión comunitaria, donde ocurren muchas cosas más que rezar. Por lo tanto, destruirlas provoca un daño social concreto. Es una maldad.

En el documental, el rector de la UDP, Carlos Peña, diagnostica que en Chile parece haberse borrado esa línea que separa lo sagrado de lo profano, y destaca cómo en Francia, un país muy laico, se reconstruyó rápidamente la Iglesia de Notre Dame después de su incendio.

En Chile se han reconstruido varias Iglesias quemadas, pero son el mínimo. Ojalá este documental despierte la urgencia por volver a levantar los templos. Sobre todo porque es necesario reconstruir también el imperio de la libertad… la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de reunión, la libertad de expresión. Todo eso se amenaza cuando se quema una iglesia.

A eso se refería el economista socialista Óscar Landerretche cuando hablaba del “maldito infierno” en que convirtieron el país en el estallido de 2019, del cual se cumplen ahora seis años.

Ojalá que “el nunca más” también aplique en este tema.