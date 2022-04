En el marco de la discusión del proyecto que permitiría un quinto retiro de los fondos previsionales, parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) han presentado un proyecto para que los afiliados a las AFP puedan hacer un autopréstamo. Esto como una alternativa al quinto retiro.

En conversación con CNN Chile, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán precisó que este martes presentará un proyecto similar ante la Cámara de Diputados y Diputadas donde los cotizantes podrán retirar hasta un millón de pesos.

“Es un hecho que no se puede desconocer que todavía la situación económica sigue en vilo en nuestro país y para la mayoría de las familias chilenas existe incertidumbre. (…) Las familias chilenas todavía viven en una situación de vulnerabilidad, principalmente como lo sabemos los sectores más desprotegidos, y la gran clase media. Por lo tanto, los proyectos de quinto retiro todavía son en el pensamiento colectivo una solución de corto alcance y a la mano para poder salir del problema que están enfrentando las familias”, señaló.

Sobre lo mismo, el parlamentario sostuvo que no cree que la propuesta del quinto retiro de los fondos prospere en el Congreso. “Vemos lamentablemente que no hay un consenso general, puesto que el Gobierno del Presidente Boric se está oponiendo a este quinto retiro y sectores de su coalición, yo creo que van a respaldar la postura del Ejecutivo, además del partido republicano y la UDI que ya han manifestado formalmente su oposición”, dijo.

Tras ello, precisó que presentará este proyecto intermedio “que permite de alguna forma salvar el rechazo del quinto retiro, pero que las familias aún puedan tener una solución a corto alcance”.

“Todos los analistas, el Gobierno, el Banco Central, ha dicho que sucesivos retiros de fondos de pensiones provocarían un daño tremendo a la economía y a los fondos futuros de las personas, y sabemos que hay diputados que pretenden seguir con esta lógica de retiros del 10% en el futuro con el único fin de descalabrar el sistema. Pero aquí hay que pensar en la gente, hay que pensar en las familias que están enfrentados a un período complejo del año, como es marzo, con el pago de los aranceles escolares, el pago de las contribuciones de bienes raíces, el pago del permiso de circulación (…) yo creo que un proyecto intermedio que no generaría y no inyectaría demasiada liquidez al mercado sería el retiro de un millón de pesos para salvar esa situación inmediata y a la mano”, expresó.

Sobre la crisis económica que afecta al país y respecto al alza de los precios, el diputado sostuvo que “el nuevo Gobierno que asumió en marzo tampoco tiene a la vista ha tenido un paquete contundente de medidas que ofrecer a la ciudadanía, para salir de la crisis en la que nos encontramos producto de la pandemia y hoy día agravado con la inflación mundial y el alza del precio de los combustibles”.

Finalmente, y respecto a la reforma de las pensiones, Durán manifestó que “en Chile no tenemos un sistema de pensiones propiamente tal que asegure una seguridad social para la gente cuando deje de trabajar y viva de los ahorros previsionales. No, porque no ha habido el coraje suficiente de ningún gobierno para hacer las reformas contundentes a un sistema de pensiones que debe estar basado íntegramente como un sistema de seguridad social”.

“Tenemos más bien un sistema de pensiones, pero que principalmente tiene como foco mantener el sistema financiero de nuestro país y eso es lo que tenemos que cambiar. Mientras no tengamos el coraje de hacer una reforma integral al sistema, la gente va a tener en la mente que el sistema de AFP está deslegitimado”, zanjó.