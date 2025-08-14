“El cartón estaba…”: Kino responde tras documental de Netflix sobre hombre que no pudo cobrar millonario premio

El documental sigue la historia de Javier Zapata, quien en 2018 aseguró ser el ganador del $2.400 millones, pero no fue capaz de cobrar el premio porque su cartón estaba deteriorado, iniciándose una batalla legal.

Este miércoles, Kino se refirió al nuevo documental de Netflix que cuenta la historia de Javier Zapata, quien en 2018 aseguró ser el ganador de un millonario premio, pero no fue capaz de cobrarlo, ya que su cartón estaba deteriorado.

¿Qué dijo Kino sobre el documental Millonario?

En sus redes sociales, Kino señaló que el conflicto se originó cuando dos personas, Zapata y José Rivera, se presentaron a cobrar el mismo premio del sorteo realizado el 4 de marzo de 2018, por un total de $2.400 millones.

“Ambos interpusieron demandas que se juntaron en un mismo proceso judicial (…), pero en primera instancia el tribunal rechazó ambas acciones por falta de elementos de seguridad y validez en los cartones presentados”, agregaron.

Respecto al cartón presentado, señalaron que estaba “severamente deteriorado, lo que impidió su validación técnica y documental”, agregando una imagen comparativa de un cartón normal y el que fue entregado por Zapata.

La empresa señaló que el caso continúa en la Corte de Apelaciones. “Lotería colabora con la justicia y confía en que se adopte una decisión justa, clara y transparente, esperando que este proceso concluya pronto”.

