Luego de la suma urgencia puesta sobre el proyecto del matrimonio igualitario, este tema se ha tomado la agenda política tanto por la sorpresa que causó el anuncio realizado por el presidente Piñera en la Cuenta Pública 2021, así como la división que generó al interior de Chile Vamos con opiniones críticas y contrarias a la iniciativa.

Un tema que fue abordado en el reciente capítulo de Aquí Se Debate Prime, donde la periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, planteó que “si el tema central es que el matrimonio es solo para un hombre y una mujer porque solo ellos pueden procrear entre ellos dos, la pregunta es por qué se permite casar a las parejas infértiles, o aquellas que son fértiles pero que digan expresamente me caso pero no pienso tener hijos. ¿No se les debería prohibir?“, consultó.

Al respecto, el diputado Eduardo Durán (RN), señaló que “evidentemente la fuerza del matrimonio homosexual comenzó con la agenda homosexual y después diversos grupos fueron adscribiendo según sus gustos, preferencias y apoyos que tuvo en el tiempo, como el caso del presente diputado Walker”, comenzó diciendo.

Pero, “el matrimonio como está es un contrato. Quitémosle la parte sentimental que de alguna forma influye (…), pero es un contrato civil que se establece entre un hombre y una mujer por tres motivos: procrear, auxiliarse mutuamente y vivir juntos“.

“Al mismo tiempo, si dos personas deciden no tener hijos, entonces por qué no extendemos la figura del matrimonio a personas heterosexuales que tengan lazos familiares“, sostuvo.

“Si ellos no pueden tener hijos o deciden no tener hijos, ¿por qué un hermano no se puede casar con su hermana? Parece algo ridículo, pero cabe dentro de la legislatura”, argumentó.

“Porqué uno no podría contraer matrimonio con una persona que tiene un vínculo matrimonial vigente”, continuó.

“Por eso el matrimonio, tal como está, tiene barreras de entrada. Y una de esas es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer”, sentenció su intervención que provocó asombro dentro del panel de invitados que estuvo compuesto además por Érika Montecinos, fundadora Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio; Emiliano García, de Fundación Jaime Guzmán; y Matías Walker, diputado DC.