Doctor aclara: ¿Cuáles son los riesgos de automedicarse para adelgazar?

En la búsqueda rápida por alcanzar un “cuerpo ideal”, cada vez más personas recurren a medicamentos sin receta médica para bajar de peso, sin considerar los peligros que implica.

La automedicación con fines estéticos, muchas veces influenciada por las redes sociales y la presión social, se ha convertido en una práctica que preocupa y puede poner en riesgo la salud.

Los riesgos de automedicarse para adelgazar

En Entrevistas CNN, Camilo Boza, cirujano digestivo y bariátrico de la Clínica Las Condes, sostuvo que “hay medicamentos de última generación que han sido muy revolucionarios porque pueden tener un efecto para bajar de peso potente, pero también efectos colaterales, por lo que deben ser usados en un contexto multidisciplinario por un profesional calificado”.

“Cuando una persona accede a estos medicamentos sin ningún control se expone a todos los efectos colaterales porque no había una evaluación previa, no ha habido exámenes, no se sabe las condiciones de estos pacientes y la verdad es que todavía estamos aprendiendo, ha sido tal la revolución de todos estos medicamentos que estamos aprendiendo”, agregó.

Mira la entrevista completa