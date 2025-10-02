Discusión por Presupuesto 2026: Senador Coloma afirma que el presidente Boric “fue políticamente abusivo”

En CNN Chile Radio, el gremialista afirmó que la discusión por el presupuesto "partió con el pie izquierdo".

Controversia han generado los dichos del presidente Gabriel Boric en medio de la cadena nacional donde presentó el proyecto de Presupuesto 2026.

Y es que el mandatario aludió al candidato José Antonio Kast, afirmando que su propuesta “es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”.

En ese sentido, el senador de la UDI y miembro del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, afirmó en CNN Chile Radio que la discusión por el presupuesto “partió con el pie izquierdo. Creo que el presidente de la República fue políticamente abusivo”.

“Siempre los canales de televisión y los medios han entendido que hay cosas de Estado y, por tanto, le entregan un espacio de tiempo largo para que el presidente o presidenta -de hecho se ha hecho siempre así- pueda explicar al país el presupuesto, pero nunca antes se había utilizado esa forma para intervenir en una contienda electoral completamente distinta y que a mí me parece completamente abusiva y creo que partió mal”, aseguró.

A juicio del parlamentario, esto genera un ambiente de polarización y “eso es una muy mala señal”.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con Juan Antonio Coloma, “Partió con el pie izquierdo, lo del Presidente fue abusivo”.

Sigue la señal aquí 👉 https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/D5uuFefmco — CNN Chile (@CNNChile) October 2, 2025

Cuando se le consultó si las declaraciones del jefe de Estado son intervencionismo electoral, respondió: “Absolutamente, no tengo otra explicación. Se lo planteo de otra manera, eso no quiere decir que uno no pueda tener opinión”, ya que si bien el mandatario puede decir lo que quiera, debe hacerlo “en el momento adecuado y en la situación adecuada”.

“Pero estar durante 20 minutos, en donde más de preocuparse por el presupuesto, se dedica a tener su opinión respecto de algo que es completamente controvertido de las campañas, me parece completamente equivocado, errado, mal, y eso daña a la convivencia”, sentenció.