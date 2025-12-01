#LODIJERONENCNN influyentes

Directora de Mujeres Empresarias y desempleo femenino: “Hoy se castiga la maternidad”

01.12.2025 / 17:15

Consultada en Influyentes sobre las políticas públicas necesarias para enfrentar el desempleo femenino, la directora de Mujeres Empresarias, Francisca Valdés, afirmó: “Llevamos mucho tiempo esperando una ley de sala cuna universal. Se ha avanzado, pero ha sido súper lento, y es una ley que necesitamos porque hoy día se castiga la maternidad”.

Consultada sobre qué políticas públicas son fundamentales para enfrentar esta problemática, señaló: “Llevamos mucho tiempo esperando una ley de sala cuna universal. Se ha avanzado, pero ha sido súper lento, y es una ley que la necesitamos porque hoy día se castiga la maternidad, y lamentablemente impide que se contraten más mujeres”.

Desde su perspectiva, existe un “castigo a la contratación de la mujer”, ya que recordó que “tenemos una ley que dice que cuando una empresa tiene más de 20 mujeres, tiene que correr con los gastos de sala cuna. Entonces, la mayoría de las pymes contrata hasta 19, y eso es un impuesto a la maternidad para las mujeres”.

Por lo mismo, remarcó que diversas organizaciones han impulsado el avance de este proyecto de ley, pues permitirá que muchas mujeres ingresen al mercado laboral. Actualmente, dijo, la principal traba es que no cuentan con redes de cuidado para sus hijos.

Además, enfatizó que “las empresas tienen una carga impositiva mayor al contratar mujeres. Entonces, creemos que es sumamente importante ese tema”.

Finalmente, subrayó que el crecimiento económico es clave, ya que permite la creación de más empleos formales.

