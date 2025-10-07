Director ICSO-UDP: “Los jóvenes se están dividiendo entre Kast y Jara, cosa que no hemos visto en Chile”

Claudio Fuentes, director del ICSO-UDP, analizó la carrera presidencial en Tolerancia Cero de CNN Chile. Además, explicó los distintos perfiles de votantes, destacando entre ellos a jóvenes y mujeres.

Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP), se refirió a la carrera presidencial y profundizó en los hallazgos de la Encuesta ICSO UDP.

Respecto a las preferencias en los comicios presidenciales, el 27% de los encuestados indicó a Jeannette Jara, el 25% manifestó su apoyo a José Antonio Kast, el 12% a Evelyn Matthei, el 9% a Johannes Kaiser, el 9% a Franco Parisi y el 5% a Harold Mayne-Nicholls. Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami registran un 1% cada uno.

Fuentes prevé que lo más probable es que el próximo gobierno sea de derecha, considerando la tendencia mostrada en los diversos sondeos.

En el caso de la carta presidencial del Partido Republicano, argumentó que su desempeño se mantiene estable en el tiempo, bordeando entre 27 y 30 puntos. Sin embargo, destacó que ha cambiado la composición de quienes lo apoyan: “Los sectores D y E, en los últimos dos meses, han bajado su preferencia por Kast. A nosotros nos aparece que se han ido a Kaiser y Parisi, no a Matthei”.

Desde su análisis, considera que estas variaciones han influido en el debate del “Chao préstamo” y la propuesta de política fiscal que plantea un ajuste del gasto público de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Sin embargo, subrayó que ha existido un crecimiento en el segmento de mujeres: “eso es súper interesante, por ejemplo Jara ha mantenido el apoyo femenino, pero no crece significativamente”.

Consultado sobre qué gatilla el apoyo a las fuerzas políticas de derecha a nivel nacional, Fuentes comentó que esto tiene relación con el contexto del estallido social, el proceso constituyente y también el temor a ser víctima de delitos. Este segmento siente una serie de temores, como perder su trabajo y enfrentar problemas económicos; a esto, explicó Fuentes, se le denomina “temores vitales”.

“Ese es un elemento bien central que los lleva a apoyar candidaturas de derecha y, particularmente, de extrema derecha, pero también se debe a las estrategias de las candidaturas”, agregó.

En el caso de Kast, ha realizado una promesa simple y directa: el retorno al orden, y, según Fuentes, “en esta elección, a diferencia de la de 2021, se le perdió el miedo a Kast”. Además, analizó que, con el tiempo, se generó “una sensación de que él es parte del establishment y es más moderado que Kaiser”.

El desafío de Evelyn Matthei

En el caso de abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Fuentes sostuvo que la campaña ha sido un poco errática, donde le ha costado encontrar un “tono adecuado” y generar adhesión en los sectores populares. Sin embargo, “siempre hay un espacio, por distintas razones” de repuntar en el balotaje.

Sobre las novedades de este proceso electoral, concluyó: “Lo que está mostrando en el ciclo completo es que, en el caso de Jara, hay un estancamiento en los distintos niveles socioeconómicos, como que no crece tanto, salvo en la última semana, que ha crecido un poco más en los sectores populares. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que ocurre con los jóvenes: se están dividiendo entre Kast y Jara, cosa que no habíamos visto antes en Chile”.