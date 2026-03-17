Diputado Schalper revela conversación con el canciller de Bolivia: “Se dan cuenta de que fortalecer la relación requiere abordar el tema migratorio”

El diputado de RN, Diego Schalper, contó en CNN Chile que sostuvo una conversación con el canciller de Bolivia y afirmó que “ellos se dan cuenta de que fortalecer la relación diplomática con Chile requiere abordar el tema migratorio”. Además, también se refirió a la situación con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la agenda legislativa del Gobierno de José Antonio Kast.

En ese contexto, sostuvo que es importante que el Congreso realice un tratamiento adecuado de los distintos temas y que “no nos desperdiguemos en muchas comisiones, porque eso en la práctica hace más lenta la tramitación de temas que son extremadamente urgentes”.

En cuanto a los ajustes a la gratuidad, idea que surgió tras una comisión de expertos convocada por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, para estudiar el ajuste del gasto fiscal, comentó que, desde su perspectiva, el debate debiese abordar diversas aristas.

“¿Hasta qué decil tienen las personas capacidad de poder contribuir en el financiamiento de sus estudios y en cuáles no? Esa es una conversación que tenemos que sincerar. Ahora, decir que una persona mayor de 30 años no debiese tener acceso a la gratuidad, a mí me parece que es una cosa compleja, porque, por ejemplo, el caso de mujeres que estudian y trabajan, o mujeres que quieren tener familia, o mujeres que postergan sus estudios porque están al cuidado de terceras personas. Todas esas realidades tienen que estar en el foco”, planteó.

En esa línea, afirmó que está de acuerdo con la reactivación económica, pero que también es importante desplegar una política de reactivación familiar. En ese ámbito, recalcó que el proyecto de Sala Cuna es vital y señaló que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, ha mostrado apertura para abordar esta conversación.

“Nosotros desde RN vamos a empujar a que dentro de los 90 días este proyecto ojalá se encuentre aprobado”, enfatizó. Para ello, sostuvo que se trabajará sobre lo ya avanzado, por lo que se ingresarán indicaciones a la iniciativa.

En cuanto a la determinación del Ejecutivo de poner discusión inmediata al proyecto que modifica la ley N°21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, comentó que “no creo que haya que pensar que todos tengan que quedar privados de libertad, pero sí al menos que sean reconducidos a sus países de origen. Y también que seamos capaces, en aquellos casos de personas que hayan cometido delitos o tengan algún prontuario en su país de origen, de retenerlos para proceder a las expulsiones correspondientes”.

Cabe recordar que esta iniciativa busca sancionar el ingreso al país por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio, pasando de una falta administrativa a un delito .

Por tanto, remarcó que esto es parte de una estrategia de control migratorio.

Diputado Schalper revela conversación con el canciller de Bolivia

Consultado por el periodista José Miguel Mardones sobre la situación diplomática pendiente con el país caribeño, señaló: “Y no solo con Venezuela, piense usted lo que teníamos con Bolivia hasta hace poco. Los bolivianos nos decían que si las personas que pasaban la frontera no eran bolivianos, no nos aceptaban reconducirlas. Yo quiero creer —y quizás es un poco imprudente decirlo— que tuve la oportunidad de conversar personalmente con el canciller de Bolivia, y ellos se dan cuenta de que fortalecer la relación diplomática con Chile requiere abordar el tema migratorio”.

En ese sentido, aclaró que no tiene información sobre si se han iniciado tratativas formales, pero sí que el tema fue planteado.

“Yo creo que si restablecemos relaciones diplomáticas con Venezuela y restablecemos servicios consulares, podríamos perfectamente retomar el envío de aviones a ese país”, complementó.

La colaboración de Chile Vamos con el gobierno de José Antonio Kast

Finalmente, sobre la situación de Chile Vamos, concluyó que, al observar cómo se están componiendo los cuadros de la administración del Presidente José Antonio Kast, existen figuras importantes de la coalición.

“Nosotros hemos sentido la necesidad de colaborar con el gobierno para que le vaya bien. Ahora, eso no significa que hayamos cambiado nuestra visión de que representamos una mirada distinta”, sostuvo.

Asimismo, señaló que, desde su postulación como vicepresidente de RN, busca revitalizar una “centroderecha moderna, dialogante, territorial y capaz de construir mayoría”.