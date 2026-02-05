Diputado Romero dice que “urge” una reforma al estatuto administrativo tras casos de licencias médicas falsas y sus sanciones

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
El parlamentario republicano y miembro de la comisión de Salud comentó las cifras conocidas esta jornada sobre las repercusiones que ha dejado el caso, donde menos del 1% de los implicados ha sido despedido.
Un informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) dio a conocer el avance en los casos de licencias médicas falsas o mal utilizadas y qué ha ocurrido con los titulares de estas. En las cifras, de los 29 mil funcionarios públicos identificados dentro del caso solo 262 han sido despedidos, número menor al 1% del total.
Este antecedente generó críticas inmediatas en distintos sectores políticos, pero por sobre todo en la actual oposición. Sobre esto habló el diputado y miembro de la comisión de Salud, Agustín Romero (PRep), en CNN Prime.
Poniendo en duda si es o no un tema relevante para las autoridades, el parlamentario aseguró que “urge reformar el estatuto administrativo”.
“Necesitamos flexibilidad para que la gente buena, que se saca la mugre trabajando, sea relevada, atraída a trabajar al Estado. Pero hoy día se está transformando en este tipo de regulaciones donde solamente a través de un sumario- imagínese cuánto tiempo llevamos en algo que es evidente y no se vean sanciones que son básicas”, expresó el diputado republicano.
Por otro lado, aseguró que era “insólito” el que se les calificara con la mejor nota a estos funcionarios y recibieran bonos aún con estos antecedentes.
“Hay un sistema de contratación pública que está desbordado desde hace mucho rato. Y este tema de las licencias médicas también está mostrando que por el lado de las sanciones (…) tampoco está dando el ancho”, añadió.
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.