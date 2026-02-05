Diputado Romero dice que “urge” una reforma al estatuto administrativo tras casos de licencias médicas falsas y sus sanciones

El parlamentario republicano y miembro de la comisión de Salud comentó las cifras conocidas esta jornada sobre las repercusiones que ha dejado el caso, donde menos del 1% de los implicados ha sido despedido.

Un informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) dio a conocer el avance en los casos de licencias médicas falsas o mal utilizadas y qué ha ocurrido con los titulares de estas. En las cifras, de los 29 mil funcionarios públicos identificados dentro del caso solo 262 han sido despedidos, número menor al 1% del total.

Este antecedente generó críticas inmediatas en distintos sectores políticos, pero por sobre todo en la actual oposición. Sobre esto habló el diputado y miembro de la comisión de Salud, Agustín Romero (PRep), en CNN Prime.

Poniendo en duda si es o no un tema relevante para las autoridades, el parlamentario aseguró que “urge reformar el estatuto administrativo”.

“Necesitamos flexibilidad para que la gente buena, que se saca la mugre trabajando, sea relevada, atraída a trabajar al Estado. Pero hoy día se está transformando en este tipo de regulaciones donde solamente a través de un sumario- imagínese cuánto tiempo llevamos en algo que es evidente y no se vean sanciones que son básicas”, expresó el diputado republicano.

Por otro lado, aseguró que era “insólito” el que se les calificara con la mejor nota a estos funcionarios y recibieran bonos aún con estos antecedentes.

“Hay un sistema de contratación pública que está desbordado desde hace mucho rato. Y este tema de las licencias médicas también está mostrando que por el lado de las sanciones (…) tampoco está dando el ancho”, añadió.