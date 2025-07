Diputado Republicano afirma que hubo “procesos manipulados” en casos sobre violaciones a los DD.HH. durante el estallido

El parlamentario del Partido Republicano, Luis Sánchez, señaló en Aquí Se Debate de CNN Chile que, en algunas condenas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, “no se tuvieron todos los antecedentes probatorios”.

El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, comentó en Aquí se Debate de CNN Chile su visión acerca de los indultos presidenciales.

En ese contexto, Sánchez precisó que el argumento que plantea su colectividad y el candidato José Antonio Kast es que “nosotros podemos tener cada uno nuestro juicio respecto a cómo se tramitaron estos procesos penales, pero el problema hoy día no es ese. El problema es que tú tienes personas mayores, algunos de ellos que ni siquiera saben dónde están parados”.

El parlamentario relató que ha realizado recorridos por cárceles donde se encuentran militares en retiro, y señaló que algunos de ellos presentan afectaciones en su memoria. Por lo mismo, subrayó que su postura se limita exclusivamente a casos de carácter humanitario.

Consultado por la periodista Mónica Rincón respecto de los condenados por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, Sánchez afirmó que “hay procesos penales que pueden revisarse”.

“Estamos hablando de situaciones radicalmente distintas. Tú me estás poniendo a comparar un caso donde una persona, entre 80 y 85 años, no está con todas sus capacidades mentales o tiene una enfermedad terminal, versus una persona de 20 o 25 años que fue encarcelada por un proceso manipulado en ocasiones, donde no se tuvieron todos los antecedentes probatorios al momento de dictar la condena. Al menos, esa es la información que he recibido en algunos casos”, planteó.

En esa línea, remarcó que el proceso del estallido social, desde su perspectiva, alborotó las emociones de muchas personas, incluidos jueces y fiscales.

“Y hubo procesos penales en los cuales se encarceló a personas sin tener siquiera las pruebas necesarias para dictar esa condena. Hay casos específicos. Existen personas que están cumpliendo condenas por hechos respecto de los cuales no se ha acreditado —creo yo— suficientemente su participación”, reiteró.

