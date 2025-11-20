Sáez y la autocrítica en la izquierda tras elecciones: “Ha ido abandonando vastas capas medias de nuestro país”

El diputado FA, quien no fue reelecto, se refirió a lo que habría detrás de los resultados de las parlamentarias, asegurando que incluso durante el movimiento estudiantil de 2011 ya surgían ciertos cuestionamientos a los líderes por la "lejanía" con las bases.

El diputado Jaime Sáez (FA) fue uno de los que no logró asegurar la reelección por un nuevo periodo parlamentario, algo que atribuye a sí mismo pero que no es ajeno a lo que es su análisis de cómo ha resultado el sector del que es parte.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario comentó que la lectura que ha hecho la izquierda o el progresismo en Chile que “en términos culturales ha ido abandonando vastas capas medias de nuestro país, de personas técnicos profesionales”, cuya estabilidad laboral es precaria, lo que merece un análisis y una autocrítica en su sector.

“Esos partidos que han ido perdiendo adhesión ciudadana entre otras cosas la han ido perdiendo porque no han podido sintonizar con el nuevo Chile. Y los partidos emergentes, como en el que yo milito, tenemos esa responsabilidad, porque nosotros surgimos bajo esa impugnación hacia el modelo económico, hacia el modelo social”, aseguró.

Sumado a ello, agregó Sáez, en su análisis refleja algo que define en una frase: “dónde estudiaste y te digo quién eres y cómo sintonizamos o no”, como una forma de decir que hubo un elitismo desde los movimientos estudiantiles hasta que sus líderes conformaron lo que hoy es el Frente Amplio.

“El movimiento estudiantil tuvo cierta lejanía de este otro gran estudiantado de decenas de miles de jóvenes que estudiaban en centros de educación superior, muchas veces no acreditados, instituciones técnicas, y muchas veces no nos sentíamos representados por estos grandes liderazgos estudiantiles que después nos han conducido a ser gobierno”, comentó el parlamentario.

Jorge Quiroz es “un delincuente económico”

Otra polémica tiene que ver con Jorge Quiroz, asesor económico de José Antonio Kast a quien la propia candidata Jeannette Jara ha apuntado por estar involucrado en la investigación por las colusiones de los pollos y de las farmacias.

Al respecto, Sáez afirmó: “En el caso de José Antonio Kast, su asesor económico en la práctica es un delincuente económico, ha estado detrás de las mayores colusiones de nuestro país y eso también debiera ser un problema para esa candidatura”.